आशा भोसले और लता मंगेशकर की मौत में निकला एक और अजब संयोग

आशा भोसले के निधनके साथ ही एक बेहद भावुक करने वाला संयोग भी सामने आया है, जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो रही हैं। उनकी बड़ी बहन और 'सुर कोकिला' लता मंगेशकर का निधन भी 92 साल की उम्र में ही हुआ था। इत्तेफाक देखिए कि जिस ब्रीच कैंडी अस्पताल में आशा जी ने आखिरी सांस ली, ठीक उसी हॉस्पिटल में लता दीदी ने भी दुनिया को अलविदा कहा था। एक ही उम्र और एक ही जगह पर दोनों बहनों की जीवन यात्रा का समाप्त होना, उनके रूहानी जुड़ाव को और भी गहरा बना देता है।