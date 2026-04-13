आशा भोसले का आज होगा अंतिम संस्कार, फैंस कहां और कितने बजे कर पाएंगे दर्शन, जानें

Asha Bhosle Last Rites Funeral: भारतीय संगीत की 'आशा' अब हमेशा के लिए मौन हो गई हैं। रविवार, 12 अप्रैल 2026 को 92 साल की उम्र में सुरों की रानी आशा भोसले के मल्टीपल ऑर्गन फेल होने से निधन हो गया। उनके जाने की खबर ने न केवल उनके परिवार को, बल्कि पूरे देश को गहर गम में डूबो दिया है। जैसे ही रविवार को ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। लोग अपनी फेवरेट सिंगर को याद करने लगे। अब आज यानी सोमवार को उनका अंतिम संस्कार होगा। आम जनता भी उनके दर्शन कर पाएगी। आइये जानते हैं कब और कहां होंगे ये दर्शन...