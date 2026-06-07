राघव चड्ढा की पत्नी परिणीति चोपड़ा का आध्यात्मिक सफर शुरू? अब भक्ति सॉग से जीतेंगी फैंस का दिल

Parineeti Chopra teases spiritual musical project: बॉलीवुड एक्टर और BJP नेता राघव चड्ढा की पत्नी परिणीति चोपड़ा एक बार फिर अपने नए म्यूजिकल प्रोजेक्ट को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने अपकमिंग भक्ति सॉग का टीजर शेयर किया, जिसे देखकर उनके फैंस काफी उत्साहित हो गए हैं। ये गीत 8 जून को रिलीज होने वाला है और इसके जरिए परिणीति अपनी कला का एक नया रूप दर्शकों के सामने पेश करने जा रही हैं।