विक्रम भट्ट ने अमीषा पटेल को भी किया डेट! अफेयर पर तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरी फिल्में टिक गईं, रिश्ते नहीं

विक्रम भट्ट ने सबसे पहले साल 1996 में अपनी पत्नी अदिति से अलग होने के बाद सुष्मिता सेन को डेट करना शुरू किया था। दोनों की मुलाकात फिल्म 'दस्तक' के सेट पर हुई थी। उस दौर को याद करते हुए विक्रम ने हंसते हुए कहा, "मैं उस वक्त एक संघर्षरत डायरेक्टर था। सच कहूं तो मेरे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं थे। एक तरफ मैं आमिर खान और रानी मुखर्जी के साथ फिल्म 'गुलाम' (1998) का निर्देशन कर रहा था और दूसरी तरफ मिस यूनिवर्स को डेट कर रहा था, लेकिन जेब से मैं पूरी तरह कंगाल था। मेरे पास सुनने के लिए एक सीडी खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। मैंने उस दौर में बिल्कुल एक फकीर की तरह जीवन जिया है।"