जेंडर चेंज के बाद अनाया बांगर ने अपनी लव लाइफ को लेकर तोड़ी चुप्पी, बताया कैसे लड़के हैं पसंद

इस मजेदार शो के दौरान जब कॉमेडियन प्रणित मोरे ने अनाया से उनके निजी जीवन और रिश्तों को लेकर सवाल पूछे, तो अनाया ने बेहद बेबाकी से अपनी जेंडर पहचान को लेकर चल रहे तमाम कयासों पर विराम लगा दिया। अनाया ने साफ शब्दों में कहा, "बहुत से लोग मेरे पार्टनर की पसंद को लेकर अक्सर उत्सुक रहते हैं। मैं यह साफ कर देना चाहती हूं कि मुझे पुरुष पसंद हैं और मैं पूरी तरह से स्ट्रेट हूं।" उनके इस खुले और आत्मविश्वास से भरे बयान की वहां मौजूद दर्शकों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी खूब तारीफ हो रही है। लोगों का कहना है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर इतनी स्पष्टता रखना वाकई काबिले-तारीफ है।