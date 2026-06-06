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जेंडर चेंज के बाद अनाया बांगर ने अपनी लव लाइफ को लेकर तोड़ी चुप्पी, बताया कैसे लड़के हैं पसंद

Anaya Bangar News: जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी करवाने के बाद अनाया बांगर ने अपनी लव लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा किया है, उन्होंने एक कॉमेडी शो में बताया है कि उन्हें कैसे लड़के पसंद हैं। अनाया की लोग अब तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है।

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मुंबई

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Priyanka Dagar

Jun 06, 2026

Anaya Bangar breast reduction surgery After revealed love life said i am straight i love Body builder men

अनाया बांगर ने अपने जेंडर पर की बात

Anaya Bangar stand up comedy show Pranit More: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी संजय बांगर के बेटे से बेटी बनीं अनाया बंगर इन दिनों अपने बड़े और चौंकाने वाले बदलाव को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी करवाई थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं। इस दर्दनाक सर्जरी के बाद रिकवर होकर अनाया अब धीरे-धीरे सामान्य जिंदगी में लौट रही हैं।

इसी बीच, अनाया मशहूर कॉमेडियन प्रणित मोरे के एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो में बतौर मेहमान शामिल हुईं थीं। यहां उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी निजी जिंदगी और अपने होने वाले पार्टनर की पसंद को लेकर कई ऐसी बातें कहीं, जिसे सुनकर वहां मौजूद दर्शक भी हैरान रह गए।

अनाया बांगर ने अपनी लव-लाइफ पर दिया बयान (Anaya Bangar breast reduction surgery recovery)

इस मजेदार शो के दौरान जब कॉमेडियन प्रणित मोरे ने अनाया से उनके निजी जीवन और रिश्तों को लेकर सवाल पूछे, तो अनाया ने बेहद बेबाकी से अपनी जेंडर पहचान को लेकर चल रहे तमाम कयासों पर विराम लगा दिया। अनाया ने साफ शब्दों में कहा, "बहुत से लोग मेरे पार्टनर की पसंद को लेकर अक्सर उत्सुक रहते हैं। मैं यह साफ कर देना चाहती हूं कि मुझे पुरुष पसंद हैं और मैं पूरी तरह से स्ट्रेट हूं।" उनके इस खुले और आत्मविश्वास से भरे बयान की वहां मौजूद दर्शकों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी खूब तारीफ हो रही है। लोगों का कहना है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर इतनी स्पष्टता रखना वाकई काबिले-तारीफ है।

कैसा होना चाहिए सपनों का राजकुमार? (Anaya Bangar boyfriend life partner preference)

बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अनाया ने हंसते हुए अपने होने वाले जीवनसाथी के गुणों के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने अपने आदर्श रिश्ते और होने वाले लाइफ पार्टनर के लुक को लेकर कहा, "अगर आप मेरी पसंद पूछेंगे, तो मुझे अपने जीवन में एक लंबा और मजबूत कद-काठी यानी बॉडी वाला जीवनसाथी चाहिए।" अनाया की यह बात सुनते ही पूरा हॉल तालियों और ठहाकों से गूंज उठा।

यह पूरी बातचीत आज के दौर की डेटिंग, आधुनिक रिश्तों और व्यक्तिगत अनुभवों पर केंद्रित थी। अनाया ने जिस आत्मविश्वास के साथ आम तौर पर निजी माने जाने वाले विषयों पर अपनी राय रखी, उसने युवाओं को काफी प्रभावित किया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो (Anaya Bangar stand up comedy show Pranit More)

इस स्टैंड-अप शो में अनाया की मौजूदगी और उनके मजेदार बयानों का वीडियो इंटरनेट पर आते ही तेजी से वायरल हो गया है। अक्सर लोग अनाया को केवल उनके जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन और सर्जरी की खबरों के जरिए ही जानते थे, लेकिन इस वीडियो के बाद फैंस को चकाचौंध से दूर उनकी वास्तविक और बेबाक शख्सियत को करीब से जानने का मौका मिला है।

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Published on:

06 Jun 2026 01:08 pm

Hindi News / Entertainment / जेंडर चेंज के बाद अनाया बांगर ने अपनी लव लाइफ को लेकर तोड़ी चुप्पी, बताया कैसे लड़के हैं पसंद

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