‘मैं सिर्फ सिख नहीं, हर धर्म का सम्मान करती हूं’, फिल्म ‘इश्कनामा’ को लेकर Shehnaaz Gill का बयान चर्चा में

शहनाज गिल ने बातचीत में अपने माता-पिता का जिक्र करते हुए बताया कि उनके घर में कभी किसी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता हर भगवान के सामने श्रद्धा से सिर झुकाते थे और वही संस्कार उन्हें भी मिले हैं। उनके अनुसार, इंसानियत और सम्मान किसी एक धर्म तक सीमित नहीं होने चाहिए। शहनाज ने बताया, "मेरे माता-पिता ने मुझे हर धर्म का सम्मान करना सिखाया है। हम कलाकार हैं और हमारे लिए हर संस्कृति और हर धर्म बराबर है। जब किसी किरदार को निभाते हैं तो उसकी पहचान और परंपरा का सम्मान करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है।"