‘इतना मुश्किल था क्या, सर?’ PM मोदी के 47 दिन बाद आए मैसेज पर दीया मिर्जा का रिएक्शन वायरल, फैंस बोले- देश की सेवा देर से याद आई

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वीडियो और दीया मिर्जा की प्रतिक्रिया पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जमकर अपनी राय दी। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "देश की सेवा देर से याद आई।" वहीं, दूसरे यूजर ने दीया मिर्जा का समर्थन करते हुए कहा, "ये बिल्कुल सच है कि बेसिक हमदर्दी और जवाबदेही ऐसे जरूरी गुण हैं, जो हमें अपने देश की सेवा करने वाले हर व्यक्ति में देखने चाहिए।" एक अन्य यूजर ने दीया की तारीफ करते हुए लिखा, "You are a gem." दरअसल, दीया मिर्जा की पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है।