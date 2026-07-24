Jana Nayagana से सारे सीन डिलीट होने पर भावुक हुई अभिनेत्री, CM Vijay की फिल्म को लेकर किया बड़ा दावा

Jana Nayagan Actress Anandhi Scenes Cut: तमिल सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत को लेकर चर्चा में है। लेकिन फिल्म की रिलीज के साथ ही एक ऐसी कहानी भी सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर दिया। तमिल टेलीविजन अभिनेत्री आनंदी अजय का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह रोते हुए बताती नजर आ रही हैं कि फिल्म में उनके सभी सीन अंतिम समय में हटा दिए गए। जिस फिल्म को वह अपने करियर का सबसे बड़ा मौका मान रही थीं, वह रिलीज के दिन उनके लिए सबसे बड़ा झटका बन गई।