CM विजय की ‘जन नायकन’ पर बंट गए दर्शक! कहीं तालियां गूंजीं, तो कहीं गानों-डायलॉग्स को मिला ‘Cringe’ टैग

एच. विनोथ के डायरेक्शन में बनी 'जन नायकन' में विजय के साथ पूजा हेगड़े, ममिथा बैजू, बॉबी देओल, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन, प्रियमणि और नारायण लीड रोल में नजर आए हैं। फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी अनिरुद्ध रविचंदर ने संभाली है। फिलहाल, पहले दिन की प्रतिक्रियाएं ये संकेत देती हैं कि 'जन नायकन' को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा है। बता दें, ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक, फिल्म पहले दिन घरेलू बाजार में 60 करोड़ रुपये का बिजनेस कर सकती है, जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 90-100 करोड़ तक पहुंच सकता है। पहले ओपनिंग वीकेंड में फिल्म के 150-180 करोड़ रुपये कमाने का उम्मीद जताया जा रहा है।