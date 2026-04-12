Asha Bhosle Death Reason: आशा भोसले की मौत का कारण आया सामने, डॉक्टर ने बताया कैसी हो गई थी हालत

Asha Bhosle Death Reason: भारतीय संगीत जगत से आज एक ऐसी दुखद खबर सामने आई है जिसने करोड़ों संगीत प्रेमियों का दिल तोड़ दिया है। अपनी जादुई आवाज से सात दशकों तक दुनिया पर राज करने वाली महान गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है। उन्होंने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्हें बीते दिन 11 अप्रैल को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जहां उन्होंने आखिरी सांस ली, उनके निधन की खबर फैलते ही देशभर में शोक की लहर दौड़ गई है। ऐसे में उनकी मौत का बड़ा कारण भी सामने आ गया है। डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत कैसी हो गई थी।