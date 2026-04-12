आशा भोसले की हेल्थ पर आया बड़ा अपडेट, अनुपम खेर से लेकर इन सितारों ने जताई चिंता

Asha Bhosle Health Update:बॉलीवुडकी फेमस सिंगर आशा भोसले को लेकर उस समय तहलका मच गया जब खबर आई कि उन्हें हार्ट अटैक आया है और उन्हें आनन-फानन में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद हर कोई अपनी फेवरेट गायिका के लिए दुआ करने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उनकी पोती जनाई भोसले ने दादी की हेल्थ पर अपडेट दिया और बताया कि उन्हें दिल का दौरा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा थकान और सीने में इंफेक्शन की वजह से भर्ती कराया गया था। जिसके बाद उन्हें ICU में रखा। ऐसे में बॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारें उनकी सेहत के लिए दुआ करने लगे। अनुपम खेर और नील नितिन मुकेश ने भी पोस्ट शेयर किया। वहीं, उनकी हेल्थ पर बड़ा अपडेट आ गया है। जिसे सुनकर उनके फैंस ने राहत की सांस ली है।