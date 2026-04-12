ICU में भर्ती आशा भोसले की वो दर्दभरी कहानी, जब की थी सुसाइड की कोशिश, खाई थी नींद की गोलियां

बायोग्राफी में दर्ज एक बेहद दर्दनाक किस्सा हमें उस दौर में ले जाता है जब आशा जी मानसिक पीड़ा के चरम पर थीं। उन्होंने खुद खुलासा किया था कि जब वह 4 महीने की प्रेगनेंट थीं, तब उन्होंने नींद की गोलियों से भरी एक पूरी बोतल खा ली थी। वह उस समय अस्पताल में भर्ती थीं और वहां की अव्यवस्था और निजी जीवन के तनाव ने उन्हें 'नरक' जैसा अहसास कराया था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आशा जी ने लिखा है, "मेरे अजन्मे बच्चे के लिए मेरा प्यार इतना गहरा था कि मौत मुझे छूकर निकल गई। मुझे जीवन में वापस खींच लिया गया।"