आशा भोसले के ICU में भर्ती होने के बाद डॉक्टर का बयान आया सामने, सेहत पर मिली बड़ी जानकारी

Asha Bhosle Health Bulletin: भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले की तबीयत बिगड़ने की खबर ने देशभर में चिंता की लहर पैदा कर दी है। 92 वर्षीय स्वर कोकिला को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत को लेकर लगातार अलग-अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच उनका इलाज कर रहे डॉक्टर का बयान सबसे अहम माना जा रहा है।