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आशा भोसले के ICU में भर्ती होने के बाद डॉक्टर का बयान आया सामने, सेहत पर मिली बड़ी जानकारी

Asha Bhosle Health Bulletin: लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले के अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज कर रहे डॉक्टर का बयान सामने आया है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 11, 2026

Asha Bhosle Health Bulletin (सोर्स- एक्स)

Asha Bhosle Health Bulletin: भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले की तबीयत बिगड़ने की खबर ने देशभर में चिंता की लहर पैदा कर दी है। 92 वर्षीय स्वर कोकिला को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत को लेकर लगातार अलग-अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच उनका इलाज कर रहे डॉक्टर का बयान सबसे अहम माना जा रहा है।

डॉक्टर ने क्या कहा? (Asha Bhosle Health Bulletin)

आशा भोसले की सेहत को लेकर अस्पताल की ओर से ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है। उनका इलाज कर रहे वरिष्ठ डॉक्टर डॉ प्रणित समदानी ने मीडिया से बातचीत में बेहद सीमित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे केवल इतना ही पुष्टि कर सकते हैं कि आशा भोसले अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा उनकी स्थिति पर फिलहाल कोई अतिरिक्त जानकारी साझा नहीं की जा सकती।

डॉक्टर के इस बयान ने फैंस की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि आम तौर पर गंभीर मामलों में ही अस्पताल की ओर से इस तरह की सीमित जानकारी सामने आती है।

कार्डियक एपिसोड और सांस की तकलीफ की खबर

सूत्रों के मुताबिक, आशा भोसले को सांस लेने में परेशानी और हृदय संबंधी दिक्कत महसूस होने के बाद अस्पताल लाया गया था। कुछ रिपोर्ट्स में कार्डियक एपिसोड की भी आशंका जताई गई है। फिलहाल उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है और मेडिकल टीम उनकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए है।

नातिन ने भी दिया हेल्थ अपडेट (Asha Bhosle Health Bulletin)

इससे पहले आशा भोसले की नातिन जनाई ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया था कि अत्यधिक थकान और सीने में संक्रमण के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने फैंस से परिवार की निजता बनाए रखने की अपील भी की।

फैंस और संगीत जगत में चिंता

जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों ने दुआओं का सिलसिला शुरू कर दिया। देशभर से लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। दशकों से अपनी आवाज़ के जादू से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली आशा भोसले आज भी करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई हैं।

आठ दशक से ज्यादा लंबा शानदार सफर

आशा भोसले का संगीत करियर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में बेहद खास माना जाता है। उन्होंने 1940 के दशक से लेकर आज तक हजारों गीतों को अपनी आवाज दी है। उनकी बहन लता मंगेशकर की तरह ही उन्होंने भी संगीत की दुनिया में अमिट पहचान बनाई।

महान संगीतकार आरडी बरमन के साथ उनकी जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कई कालजयी गीत दिए, जो आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। उन्हें दादासाहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण जैसे बड़े सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है।

देशभर की नजरें हेल्थ अपडेट पर

फिलहाल डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। परिवार और अस्पताल की ओर से अगले आधिकारिक अपडेट का इंतजार किया जा रहा है। फैंस को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी सेहत को लेकर सकारात्मक खबर सामने आएगी।

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Updated on:

11 Apr 2026 11:35 pm

Published on:

11 Apr 2026 11:34 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / आशा भोसले के ICU में भर्ती होने के बाद डॉक्टर का बयान आया सामने, सेहत पर मिली बड़ी जानकारी

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