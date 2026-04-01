Asha Bhosle: हार्ट अटैक के बाद आशा भोसले को लेकर आया पहला हेल्थ अपडेट, पोती जनाई ने दी जानकारी

Asha Bhosle Health Update: भारतीय संगीत जगत से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। दिग्गज गायिका आशा भोसले की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 92 वर्षीय इस महान कलाकार की हालत को लेकर देशभर में उनके चाहने वाले परेशान हैं और लगातार उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं।