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Asha Bhosle: हार्ट अटैक के बाद आशा भोसले को लेकर आया पहला हेल्थ अपडेट, पोती जनाई ने दी जानकारी

Asha Bhosle Health Update: भारतीय संगीत जगत से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। दिग्गज गायिका आशा भोंसले की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 11, 2026

Asha Bhosle Health Update

Asha Bhosle Health Update (सोर्स- एक्स)

Asha Bhosle Health Update: भारतीय संगीत जगत से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। दिग्गज गायिका आशा भोसले की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 92 वर्षीय इस महान कलाकार की हालत को लेकर देशभर में उनके चाहने वाले परेशान हैं और लगातार उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं।

अस्पताल में भर्ती, परिवार ने दी जानकारी

आशा भोसले की नातिन जनाई भोंसले ने सोशल मीडिया के जरिए उनकी तबीयत को लेकर अपडेट साझा किया। उन्होंने बताया कि अत्यधिक थकान और सीने में संक्रमण के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। फिलहाल उनका इलाज जारी है और डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है।

सूत्रों के मुताबिक, आशा भोसले को सांस लेने में तकलीफ और हृदय संबंधी समस्याओं के चलते ICU में रखा गया है। हालांकि उनकी स्थिति को लेकर आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, जिससे फैंस की चिंता और बढ़ गई है।

कार्डियक समस्या की भी आशंका

कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट जैसी गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसके बाद तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनकी हालत पर सतर्क निगरानी रखी हुई है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने विस्तृत जानकारी देने से फिलहाल परहेज किया है।

फैंस और सेलेब्स की दुआएं

जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने चिंता जाहिर की। हर कोई उनकी सेहत में जल्द सुधार की कामना कर रहा है। दशकों से अपनी आवाज़ से लोगों के दिलों पर राज करने वाली आशा भोसले आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा हैं।

संगीत की दुनिया की अमिट आवाज

आशा भोसले का करियर भारतीय संगीत इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है। उन्होंने अपने करियर में हजारों गाने गाए हैं और कई भाषाओं में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है। उनकी बहन लता मंगेशकर की तरह ही उन्होंने भी संगीत जगत में अमिट छाप छोड़ी है।

साल 1943 में शुरू हुआ उनका सफर आज भी प्रेरणादायक माना जाता है। उन्हें दादासाहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण जैसे देश के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें कई राष्ट्रीय और फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

गिनीज बुक में दर्ज नाम

आशा भोसले का नाम 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली कलाकार के रूप में दर्ज किया गया था। उनकी आवाज ने हर दौर में संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है।

फिलहाल देशभर की निगाहें उनकी सेहत पर टिकी हैं। फैंस को उम्मीद है कि यह महान गायिका एक बार फिर इस मुश्किल समय को पार कर स्वस्थ होकर अपने चाहने वालों के बीच लौटेंगी।

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Updated on:

11 Apr 2026 11:18 pm

Published on:

11 Apr 2026 11:00 pm

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