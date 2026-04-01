जम्मू-कश्मीर में 58 प्राइवेट स्कूलों पर सरकार का कब्जा, JEL से जुड़े मामलों में बड़ा कदम

FAT 1972 में JEL द्वारा स्थापित किया गया था। पहले यह ट्रस्ट राज्य में करीब 350 माध्यमिक स्कूल और हाई स्कूल चला रहा था। जिनमें से 300 कश्मीर घाटी में और 50 जम्मू क्षेत्र में थे। 1990 में ट्रस्ट पर प्रतिबंध के बाद ज्यादातर स्कूलों को स्थानीय मैनेजमेंट कमेटियों को सौंप दिया गया था। 2022 में लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन ने FAT ट्रस्ट को शिक्षा प्रदान करने से रोका था और डिप्टी कमिश्नरों को स्कूल सील करने का निर्देश दिया था। अब 58 फंक्शनल स्कूलों को जिनकी मैनेजिंग कमेटी की अवधि समाप्त हो चुकी थी या जिन पर इंटेलिजेंस एजेंसियों एजेंसियों की रिपोर्ट ठीक नहीं थी, सरकार ने उन पर सीधे नियंत्रण ले लिया है।