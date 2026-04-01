US-Iran Talks: अमेरिका-ईरान वार्ता के लिए जेडी वेंस नहीं जाएंगे पाकिस्तान, ट्रंप ने बताई ये बड़ी वजह

Delegation :अमेरिकी राजनीतिक गलियारों और वैश्विक कूटनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली महत्वपूर्ण बातचीत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस नहीं करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि उप राष्ट्रपति वेंस इस संवेदनशील वार्ता के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। सोमवार से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से अहम शांति और कूटनीतिक वार्ता शुरू होने वाली है। पहले यह तय माना जा रहा था कि इस उच्च स्तरीय बातचीत में अमेरिकी दल की अगुवाई जेडी वेंस ही करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत माइक वाल्ट्ज और ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने भी हाल ही में ऐसे संकेत दिए थे कि उपराष्ट्रपति वेंस ही इस्लामाबाद में इस महत्वपूर्ण मिशन का चेहरा होंगे। लेकिन अंतिम समय में इस रणनीति में बड़ा बदलाव किया गया है।