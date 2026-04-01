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US-Iran Talks: अमेरिका-ईरान वार्ता के लिए जेडी वेंस नहीं जाएंगे पाकिस्तान, ट्रंप ने बताई ये बड़ी वजह

Security : अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली अहम बैठक के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है।

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भारत

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MI Zahir

Apr 19, 2026

JD Vance Donald Trump

अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ( फोटो : IANS)

Delegation :अमेरिकी राजनीतिक गलियारों और वैश्विक कूटनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली महत्वपूर्ण बातचीत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस नहीं करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि उप राष्ट्रपति वेंस इस संवेदनशील वार्ता के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। सोमवार से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से अहम शांति और कूटनीतिक वार्ता शुरू होने वाली है। पहले यह तय माना जा रहा था कि इस उच्च स्तरीय बातचीत में अमेरिकी दल की अगुवाई जेडी वेंस ही करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत माइक वाल्ट्ज और ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने भी हाल ही में ऐसे संकेत दिए थे कि उपराष्ट्रपति वेंस ही इस्लामाबाद में इस महत्वपूर्ण मिशन का चेहरा होंगे। लेकिन अंतिम समय में इस रणनीति में बड़ा बदलाव किया गया है।

वेंस का दौरा केवल 'सुरक्षा कारणों' से रद्द किया गया है: ट्रंप

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अचानक हुए बदलाव के पीछे की ठोस वजह स्पष्ट की है। अमेरिकी मीडिया नेटवर्क 'एबीसी न्यूज़' से बात करते हुए ट्रंप ने साफ किया कि वेंस का दौरा केवल 'सुरक्षा कारणों' से रद्द किया गया है। ट्रंप ने किसी भी तरह की राजनीतिक अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा, "यह सिर्फ सुरक्षा की वजह से है। जेडी बहुत शानदार काम कर रहे हैं।" इससे यह साफ हो गया है कि फैसले के पीछे कोई आपसी मनमुटाव नहीं है, बल्कि खुफिया एजेंसियों की गंभीर सलाह है।

वार्ता अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से बहुत संवेदनशील

यह वार्ता अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से बहुत संवेदनशील मानी जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान एक तटस्थ मंच के रूप में कार्य कर रहा है। ऐसे में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जैसे शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति का इस्लामाबाद जाना सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बड़ा जोखिम माना जा रहा था। इस क्षेत्र के वर्तमान हालात और अस्थिरता को देखते हुए, अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और सीक्रेट सर्विस किसी भी तरह का जोखिम उठाने के मूड में नहीं हैं।

अमेरिका-ईरान के बीच यह वार्ता तय कार्यक्रम के अनुसार ही होने की उम्मीद

भले ही जेडी वेंस इस दौरे पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच यह वार्ता तय कार्यक्रम के अनुसार ही होने की उम्मीद है। अब दुनिया भर की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिकी दल की कमान कौन संभालेगा और इस्लामाबाद की इस मेज से वैश्विक शांति के लिए क्या नतीजे निकलकर सामने आएंगे।

पाकिस्तान में वीवीआईपी मूवमेंट हमेशा से एक बड़ी चुनौती

इस फैसले पर वाशिंगटन के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उपराष्ट्रपति की सुरक्षा सर्वोपरि है। कूटनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, पाकिस्तान में वीवीआईपी मूवमेंट हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। जेडी वेंस को न भेजने का फैसला यह दर्शाता है कि अमेरिका इस वार्ता को लेकर गंभीर तो है, लेकिन वह अपने शीर्ष नेताओं की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता। इस खबर के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? क्या विदेश विभाग का कोई वरिष्ठ अधिकारी इस दल की कमान संभालेगा? सोमवार को शुरू होने वाली इस वार्ता के पहले सत्र पर वैश्विक मीडिया की पैनी नजर बनी हुई है।

एक पहलू पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था से भी जुड़ा

इस मामले का एक पहलू पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था से भी जुड़ा है। एक अमेरिकी उपराष्ट्रपति के दौरे को सुरक्षित रूप से आयोजित करने के लिए जिस स्तर के प्रोटोकॉल और संसाधनों की आवश्यकता होती है, वह बहुत व्यापक है। यह फैसला कहीं न कहीं इस क्षेत्र में मौजूद सुरक्षा खतरों और खुफिया अलर्ट्स की गंभीरता को भी उजागर करता है।

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Updated on:

19 Apr 2026 07:39 pm

Published on:

19 Apr 2026 07:37 pm

Hindi News / National News / US-Iran Talks: अमेरिका-ईरान वार्ता के लिए जेडी वेंस नहीं जाएंगे पाकिस्तान, ट्रंप ने बताई ये बड़ी वजह

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