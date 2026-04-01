“भाई, हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ…” बंगाल में रैलियों के बीच PM मोदी का चटपटा ब्रेक, दुकानदार को पैसे लेने के लिए ऐसे मनाया

झालमुड़ी खाने के बाद जब पीएम मोदी ने पैसे देने की कोशिश की, तो दुकानदार ने पहले लेने से मना कर दिया। लेकिन पीएम मोदी ने आग्रह करते हुए आखिरकार उसे पैसे लेने के लिए मना लिया। यह छोटा सा वाकया लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया और इसे आम लोगों से जुड़ाव के रूप में देखा जा रहा है।