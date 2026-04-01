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देश में बदलेगा मौसम का मिजाज: उत्तर-पश्चिम में तपिश, पूर्वोत्तर राज्यों में 48 घंटे में भारी बारिश का IMD अलर्ट

IMD forecast: 20 अप्रैल से अगले 48 घंटों में भारत के मौसम में बड़ा बदलाव, उत्तर और मध्य भारत में भीषण लू और बढ़ता तापमान, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में छिटपुट भारी बारिश और आंधी-तूफान की संभावना।

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भारत

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Satya Brat Tripathi

Apr 19, 2026

IMD issues Heavy Rain Alert

India weather update

IMD Weather Alert: अगले 48 घंटों के दौरान देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। IMD के मुताबिक 20 और 21 अप्रैल को जहां उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश और भीषण लू (Heatwave) का प्रकोप अपने चरम पर होगा, वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में प्री-मानसून गतिविधियों के कारण छिटपुट भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले दो दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है।

मैदानी राज्यों में लू का कहर

20 और 21 अप्रैल को पूर्वी भारत के राज्यों, विशेषकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में गंभीर लू की स्थिति बनी रहेगी। IMD के अनुसार, बिहार, झारखंड और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहने का अनुमान है। वहीं, मध्य भारत के छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 20 अप्रैल को भीषण गर्मी का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में गर्म हवाएं चलेंगी, जिससे दोपहर के समय लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है।

पूर्वोत्तर में भारी बारिश

अगले 48 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मौसम राहत भरा लेकिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है। 20 और 21 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश (Isolated Heavy Rainfall) होने की प्रबल संभावना है। साथ ही असम और मेघालय में गरज-चमक के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं। पहाड़ों की बात करें तो, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में छिटपुट वर्षा और ऊंचे शिखरों पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है।

दिल्ली-एनसीआर: शुष्क मौसम

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में 20 और 21 अप्रैल को मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। आसमान साफ रहने के कारण धूप काफी तीखी होगी, जिससे अधिकतम तापमान 40-41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि, दोपहर के बाद 25-35 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली सतही हवाएं धूल भरी हो सकती हैं। मौसम विभाग ने तटीय राज्यों में रहने वाले लोगों को गर्म और उमस भरे मौसम के प्रति सतर्क किया है।

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Published on:

19 Apr 2026 11:10 pm

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