देश में बदलेगा मौसम का मिजाज: उत्तर-पश्चिम में तपिश, पूर्वोत्तर राज्यों में 48 घंटे में भारी बारिश का IMD अलर्ट

20 और 21 अप्रैल को पूर्वी भारत के राज्यों, विशेषकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में गंभीर लू की स्थिति बनी रहेगी। IMD के अनुसार, बिहार, झारखंड और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहने का अनुमान है। वहीं, मध्य भारत के छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 20 अप्रैल को भीषण गर्मी का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में गर्म हवाएं चलेंगी, जिससे दोपहर के समय लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है।