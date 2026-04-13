प्री-मानसून दिखाएगा तेवर: 14, 15, 16 और 17 अप्रैल को होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) के सीज़न के देश में दस्तक देने से मौसम बदल गया है और इसका असर भी दिख रहा है। मौसम में हुए इस बदलाव से कई राज्यों में रुक-रूककर बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है, जिससे गर्मी से भी राहत मिल रही है। 2025 में देशभर में शानदार बारिश होने से इस साल भी अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि हाल ही में अल-नीनो के प्रभाव से इस साल मानसून (Monsoon) पर पड़ने वाले प्रभाव की रिपोर्ट भी सामने आई है। इसी बीच अब देश में प्री-मानसून तेवर दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 14, 15, 16 और 17 अप्रैल को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।