पदयात्रा में जा रहे श्रद्धालुओं के जत्थे को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला, 7 की मौत कई घायल

घटना के तुरंत बाद पुलिस और 108 एंबुलेंस टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जो हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश जारी है। स्थानीय विधायक पीके परमार ने भी घटनास्थल का दौरा किया और बताया कि श्रद्धालु पूजा के बाद विरमगाम और फिर मेरा गांव की ओर जा रहे थे। इस हाईवे पर हाल के महीनों में कई हादसे हो चुके हैं, जिससे स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं।