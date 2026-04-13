पदयात्रा में जा रहे श्रद्धालुओं के जत्थे को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला, 7 की मौत कई घायल

गुजरात में भीषण सड़क हादसा (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Road Accident: गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में सोमवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां लखतर-विरमगाम हाईवे पर श्रद्धालुओं का एक समूह पैदल यात्रा कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आए एक डंपर ट्रक ने उन्हें पीछे से कुचल दिया, जिससे मौके पर ही सात लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह हादसा रात करीब 1:20 बजे लखतर के पास छराड और भास्करपरा गांवों के बीच हुआ। राजकोट जिले के गढका गांव से लगभग 700 श्रद्धालुओं का दल मंदिर दर्शन और ध्वज फहराने की रस्म के लिए विरमगाम जा रहा था। इसी दौरान यह दुखद घटना हो गई।
मृतकों में पांच महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं, जो सभी एक ही परिवार से जुड़े थे। मृतकों में मासाभाई मुंधवा, जालूबेन मुंधवा, रानीबेन लांबारिया और वाजीबेन मुंधवा के नाम सामने आए हैं। हादसे की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई शव सड़क पर दूर-दूर तक बिखर गए। घटना में कम से कम चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुल 10 से 12 लोग इस दुर्घटना की चपेट में आए हो सकते हैं। घायल लोगों का इलाज जारी है और उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रक तेज रफ्तार में था और उसने ब्रेक लगाने की कोशिश भी नहीं की। एक व्यक्ति ने बताया कि श्रद्धालु सड़क के किनारे चल रहे थे तभी पीछे से आए ट्रक ने बिना धीमा किए उन्हें कुचल दिया। पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने बताया, सुबह 8 बजे ध्वज फहराने का मुहूर्त था, इसलिए हम रात में भी पैदल चल रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि करीब 1:20 बजे हादसा हुआ। इस दौरान नौ लोग ट्रक की चपेट में आए, जिनमें सात की मौत हो गई। इनमें मेरे परिवार के सदस्य भी शामिल थे।
घटना के तुरंत बाद पुलिस और 108 एंबुलेंस टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जो हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश जारी है। स्थानीय विधायक पीके परमार ने भी घटनास्थल का दौरा किया और बताया कि श्रद्धालु पूजा के बाद विरमगाम और फिर मेरा गांव की ओर जा रहे थे। इस हाईवे पर हाल के महीनों में कई हादसे हो चुके हैं, जिससे स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने आधिकारिक अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में जो हादसा हुआ वह बहुत ही दुखद और भयानक है। जिन लोगों ने इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों या परिवार वालों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस हादसे में घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग