कर्नाटक कांग्रेस में हलचल! अचानक दिल्ली हाईकमान के पास पहुंचे 24 विधायक, सरकार में बड़े फेरबदल के संकेत

सूत्रों का कहना है कि विधायकों के दो दल अलग-अलग उड़ानों में दिल्ली के लिए रवाना हुए। पहला दल 3.45 बजे की उड़ान और दूसरा दल 4.30 की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। जो विधायक दिल्ली गए हैं, उनमें एस.एन. सुब्बारेड्डी (बागेपल्ली), सी. पुट्टरंगशेट्टी (चामराजनगर), हम्पनगौड़ा बदरली (सिंधनूर), डी. जी. शांतनगौड़ा (होन्नली), जे. टी. पाटिल (बिलगी), बसवराज शिवण्णा (ब्याडगी), ए. आर. कृष्णमूर्ति (कोलेगाल), प्रसाद अब्बय्या (हुब्बबल्ली-धारवाड़ पूर्व), यू. बी. बणकर (हिरेकेरूर), जी. एस. पाटिल (रोण), यशवंतराय गौड़ा पाटिल (इंडी), षडाक्षरी (तिप्तूर), टी. बी. जयचंद्र (सिरा), अशोक पट्टण (रामदुर्ग), एस. एन. नारायणस्वामी (बंगारपेट), लक्ष्मण सवदी (अथनी), अप्पाजी नाडगौड़ा (मुद्देबिहाल), रिजवान अरशद (शिवाजीनगर), प्रिय कृष्णा (गोविंदराजनगर), रमेश बंदीसिद्देगौड़ा (श्रीरंगपट्टण), वी. शिवण्णा (अनेकल), नरेंद्र स्वामी (मालवल्ली), विनय कुलकर्णी (धारवाड़), राघवेंद्र हित्नाल (कोप्पल) शामिल हैं।