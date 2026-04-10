‘हम मस्जिद बनाने वालों के साथ नहीं बैठेंगे’, कोलकाता में अमित शाह ने हुमायूं कबीर की वीडियो को लेकर दी प्रतिक्रिया

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के अध्यक्ष हुमायूं कबीर की कथित वीडियो वायरल पर राजनीति तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि वे बीजेपी नेताओं के साथ 1000 करोड़ की डील पर चर्चा कर रहे हैं। इस पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस वीडियो को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है कहा कि बीजेपी का कभी हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो सकता है।