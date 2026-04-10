Bengal Election 2026: वीडियो वायरल होने और AIMIM से गठबंधन टूटने पर हुमायूं कबीर की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले और आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के अध्यक्ष हुमायूं कबीर का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन तोड़ लिया है। अब इस पर हुमायूं कबीर की प्रतिक्रिया सामने आई है।