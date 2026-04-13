बच्चों के कपड़ों में छिपे ‘स्लो पॉइज़न’, एलर्जी से लेकर कैंसर तक का खतरा

क्या आपको अपने बच्चे चमकदार और चटख रंगों वाले कपड़ों में ही अच्छे लगते हैं? अगली बार खरीदारी करते समय इन रंगों की चमक के पीछे छिपे 'स्लो पॉइज़न' के बारे में ज़रूर सोचिएगा। हाल में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने बच्चों के कपड़ों में लेड (सीसा) की भारी मौजूदगी पाई है, जिसने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी है। जल्द ही यह मामला अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के सामने रखा जाएगा। पत्रिका ने भारत की स्थिति जानने की कोशिश तो बेहद चिंताजनक हालात सामने आए। भारत में बच्चों के कपड़ों में ऐसे-ऐसे रसायन पाए जाने की जानकारी मिली जो विदेशों में प्रतिबंधित हैं।