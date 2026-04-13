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भरी सड़क पर किया सिर धड़ से अलग, 19 साल की लड़की के साथ बर्बरता, कॉलेज जाते हुए हुआ हमला

मंडी जिले में कॉलेज जा रही 19 वर्षीय छात्रा की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। बाइक सवार हमलावरों पर शक है। पुलिस जांच जारी है और इलाके में डर का माहौल है।

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भारत

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Himadri Joshi

Apr 13, 2026

Crime News

19 साल की लड़की की हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सोमवार सुबह सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही समय में यह एक खौफनाक वारदात में बदल गया। करीब 9:15 बजे कॉलेज जा रही 19 वर्षीय छात्रा पर बीच सड़क पर हमला किया गया, जिसमें उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है और लोगों में भय का माहौल बन गया है।

हमलावरों ने छात्रा का सिर काटा

मंडी जिले के सरकाघाट इलाके में हुई इस घटना ने स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, छात्रा पर अचानक हमला किया गया और हमलावरों ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मौके पर पहुंचने पर छात्रा का शव मिला और पुष्टि हुई कि हमलावरों ने उसका सिर काट दिया था। यह घटना इतनी भयावह थी कि आसपास मौजूद लोग भी दहशत में आ गए।

पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश

घटना की सूचना मिलते ही सरकाघाट पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई। मंडी के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस हमले में दो अज्ञात बाइक सवार शामिल हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि असली कारण और पूरी सच्चाई तभी सामने आएगी जब आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं।

पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का दिया आश्वासन

इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिनदहाड़े इस तरह की वारदात ने उनकी सुरक्षा की भावना को झकझोर दिया है। कई लोगों ने प्रशासन से सख्त कदम उठाने और अपराधियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

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Published on:

13 Apr 2026 02:51 pm

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