भरी सड़क पर किया सिर धड़ से अलग, 19 साल की लड़की के साथ बर्बरता, कॉलेज जाते हुए हुआ हमला

घटना की सूचना मिलते ही सरकाघाट पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई। मंडी के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस हमले में दो अज्ञात बाइक सवार शामिल हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि असली कारण और पूरी सच्चाई तभी सामने आएगी जब आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं।