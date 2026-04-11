पूर्व मंगेतर ने जबरदस्ती लगाया HIV का इंजेक्शन, परेशान युवती ने दी जान

पुलिस जांच के अनुसार, लड़की और आरोपी दोनों रिश्तेदार थे और लड़की ने घरवालों ने दोनों की शादी तय की थी। शादी तय होने के बाद लड़की के घरवालों को पता चला कि लड़के के माता-पिता HIV पॉजिटिव है जिसके बाद उन्होंने लड़को को भी जांच कराने को कहा। पिछले साल सितंबर के महीने में हुई जांच में लड़के के HIV पॉजिटिव होने का खुलासा हुआ जिसके बाद लड़की के घरवालों ने यह रिश्ता तोड़ दिया। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने यह खौफनाक कदम उठाया। उसने 11 मार्च को युवती के घर पर ही उसे जबरदस्ती HIV का इंजेक्शन लगा दिया।