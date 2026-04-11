पूर्व मंगेतर ने जबरदस्ती लगाया HIV का इंजेक्शन, परेशान युवती ने दी जान

HIV इंजेक्शन (प्रतीकात्मक तस्वीर)
हैदराबाद में हाल ही में एक बेहद चौंकाने वाला और संवेदनशील मामला सामने आया है। यहा एक 22 साल की लड़की ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महीने पहले लड़की के पूर्व मंगेतर ने जबरदस्ती उसे HIV संक्रमित खून का इंजेक्शन लगा दिया था। इसी बात को लेकर लड़की मानसिक तनाव में थी जिसके बाद अब उसने यह खतरनाक कदम उठा लिया।
पुलिस जांच के अनुसार, लड़की और आरोपी दोनों रिश्तेदार थे और लड़की ने घरवालों ने दोनों की शादी तय की थी। शादी तय होने के बाद लड़की के घरवालों को पता चला कि लड़के के माता-पिता HIV पॉजिटिव है जिसके बाद उन्होंने लड़को को भी जांच कराने को कहा। पिछले साल सितंबर के महीने में हुई जांच में लड़के के HIV पॉजिटिव होने का खुलासा हुआ जिसके बाद लड़की के घरवालों ने यह रिश्ता तोड़ दिया। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने यह खौफनाक कदम उठाया। उसने 11 मार्च को युवती के घर पर ही उसे जबरदस्ती HIV का इंजेक्शन लगा दिया।
जांच के अनुसार, आरोपी को लगा कि ऐसा करने से लड़की भी HIV संक्रमित हो जाएगी जिसके बाद लड़की के पास उससे शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। आरोपी के लड़की को HIV संक्रमित इंजेक्शन लगाने के बाद पीड़िता के घरवालों ने पुलिस में मामले की शिकायत कराई थी और पुलिस ने उसे हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरी तरफ पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा था लेकिन इस पूरी घटना को लेकर वह तनाव में थी।
मौके से मिले सुसाइड नोट के अनुसार युवती सोशल मीडिया पर इस घटना को जिस तरह से पेश किया जा रहा था, उससे बेहद परेशान थी। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें और अफवाहें फैल रही थीं, जिससे युवती मानसिक रूप से टूट गई थी। इसी तनाव के चलते युवती ने आत्महत्या कर ली। मृतका ने अपनी दादी के घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। इस मामले में पोचाराम आईटी कॉरिडोर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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