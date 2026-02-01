IGNOU: इग्नू में आवेदन का एक और मौका! अब इस तारीख तक कर पाएंगे आवेदन

उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए राहत भरी सूचना है। Indira Gandhi National Open University (इग्नू) ने बीएड और बीएससी नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) कार्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 10 मार्च 2026 को शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले निर्धारित समय सीमा में फॉर्म न भर पाने वाले छात्रों के लिए यह एक और मौका है। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल एंड प्लांटेशन मैनेजमेंट कार्यक्रम पर भी यही बढ़ी हुई समय-सीमा लागू होगी। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि वेबसाइट पर संभावित तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके।