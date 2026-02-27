Agniveer News: अग्निवीरों को इन नौकरियों में मिलेगा आरक्षण, पूर्व सैनिकों को भी होगा फायदा

Indian Railways Reservation For Agniveers: भारतीय सेना और भारतीय रेल के बीच एक अहम सहमति बनी है, जो हजारों पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। अब सेना से चार साल की सेवा पूरी कर बाहर आने वाले अग्निवीरों और रिटायर सैनिकों को रेलवे की नौकरियों में तय आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अग्निवीर योजना के पहले बैच का कार्यकाल इसी साल खत्म होने जा रहा है। स्वाभाविक है कि सेवा के बाद रोजगार को लेकर कई युवाओं के मन में सवाल थे।