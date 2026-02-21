21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्ती

‘….वरना देश में छिड़ सकता है गृहयुद्ध’, UGC कानून पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान

UGC Controversy: जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने यूजीसी के नए नियमों को भेदभावपूर्ण बताते हुए केंद्र सरकार को इन्हें वापस लेने की चेतावनी दी है।

2 min read
Google source verification

बस्ती

image

Namrata Tiwary

image

Namrata Tiwary

Feb 21, 2026

Who is Jagadguru Swami Rambhadracharya know some interesting facts about him

जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य। फोटो - ANI

UGC Controversy: जगद्गुरु रामभद्राचार्य अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आयोजित एक रामकथा कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यूजीसी (UGC) के नए नियमों को लेकर केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। रामभद्राचार्य ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सरकार को इस विवादास्पद कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जब तक वे धर्माचार्य के पद पर आसीन हैं इस कानून को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे।

गृहयुद्ध की चेतावनी

रामभद्राचार्य ने यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने पूछा कि आखिर इन नए नियमों की आवश्यकता ही क्या थी? उनके अनुसार, ये नियम समाज में भेदभाव पैदा करने वाले हैं। उन्होंने सरकार को सचेत करते हुए कहा कि यदि देश को गृहयुद्ध जैसी स्थिति से बचाना है तो इस कानून को वापस लेना ही होगा। उन्होंने कहा कि समाज का किसी भी आधार पर विभाजन उन्हें कतई स्वीकार्य नहीं है।

ऐतिहासिक प्रसंगों का जिक्र

अपने संबोधन में उन्होंने ब्राह्मण समाज और जातिवाद पर भी गहरी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण कभी भी जातिवादी नहीं रहा है। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से मना न किया होता तो शायद महाभारत का भीषण युद्ध टल सकता था। वहीं गुरु वशिष्ठ की महानता का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने निषाद राज का आदर किया था। गुरु वशिष्ठ ने न केवल राजकुमारों को, बल्कि समाज के हर वर्ग को समान आदर और शिक्षा दी थी।

सामाजिक एकता और बस्ती का नामकरण

जगद्गुरु ने समाज में व्याप्त छुआछूत और कुरीतियों पर प्रहार करते हुए कहा कि जो भगवान राम का है वह सबका है। छुआछूत का पालन करना अधर्म है और गुरु वशिष्ठ स्वयं इसके विरोधी थे। इसके साथ ही उन्होंने बस्ती जिले का नाम बदलकर 'वशिष्ठ नगर' करने की मांग को दोहराया। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि आज कुछ ब्राह्मण मांस और मदिरा का सेवन कर रहे हैं जिन्हें स्वयं जागरूक होने की आवश्यकता है।

UGC विवाद

गौरतलब है कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर देश में वैचारिक मतभेद बढ़ गए हैं। जहां एक ओर सवर्ण समाज इसका पुरजोर विरोध कर रहा है वहीं दूसरी ओर ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के कई संगठन इसके समर्थन में खड़े हैं। फिलहाल, मामला गंभीर होते देख सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगा दी है। लेकिन रामभद्राचार्य के इस बयान ने राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है।

ये भी पढ़ें

Mathura Holi 2026: ब्रज में रहेगी होली की धूम, चलेंगी 170 स्पेशल बसें, जानें लठ्ठमार से लेकर विधवा होली तक का पूरा शेड्यूल
मथुरा
mathura holi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 11:05 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Basti / ‘….वरना देश में छिड़ सकता है गृहयुद्ध’, UGC कानून पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

बस्ती

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

इंस्पेक्टर कहते हैं…मुझे जीजा कहो, मेरे पर्सनल नंबर पर बात किया करो…महिला सिपाही का गम्भीर आरोप, महकमे में खलबली

Up news, basti
बस्ती

DIG से मिले मृत दरोगा के परिजन, ADM भाई बोले…ये प्लांड मर्डर, पूरा थाना किया जाए सस्पेंड

Up news, basti
बस्ती

72 घंटे से लापता यूपी पुलिस के दरोगा का शव सरयू नदी में मिला, अयोध्या जिले में मिलने से गुत्थी उलझी…महकमे में मचा हड़कंप

Up news, basti,ayodhya
बस्ती

बस्ती में नेशनल हाईवे पर दिनदहाड़े चली गोली, बुलेट सवार युवकों की दबंगई…बस पर फायरिंग,यात्रियों में मची चीख पुकार

Up news, up police
बस्ती

World Cancer Day 2026: कैंसर से जंग लड़ रहा ये इलाका; 6 सालों में 9 की मौत: चीनी छोड़ने से ठीक होने के दावे में कितनी सच्चाई?

world cancer day 2026 how much truth there in claim that leaving sugar can cure cancer
बस्ती
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.