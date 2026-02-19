इंस्पेक्टर कहते हैं…मुझे जीजा कहो, मेरे पर्सनल नंबर पर बात किया करो…महिला सिपाही का गम्भीर आरोप, महकमे में खलबली

इंस्पेक्टर कोतवाली दिनेश चंद्र चौधरी ने आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा- महिला कॉन्स्टेबल झूठा आरोप लगा रही हैं। वो मेरे पास 45 दिन की छुट्टी लेने आई थीं। त्योहारों, बोर्ड परीक्षा को देखते हुए हमने 20 दिन की छुट्टी ही दे पाने को बोला। इसके बाद यह आरोप लगाया।