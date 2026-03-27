बस्ती में पेट्रोल पंप पर कवरेज के दौरान पत्रकारों से धक्का-मुक्की, मोबाइल और कैमरा भी छीनने की कोशिश

बस्ती के नगर थाना क्षेत्र स्थित दुबखरा पेट्रोल पंप पर उस समय विवाद की स्थिति बन गई, जब रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों के साथ पंप के लोगों की कहासुनी हो गई। इस दौरान आरोप है कि करूण सिंह नामक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्रकारों के साथ धक्का-मुक्की की और उनके सामान छीनने की कोशिश की गई। इस घटना के बाद जिले के पत्रकारों में नाराजगी देखी जा रही है, पत्रकारों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।