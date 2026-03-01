संभल में अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन: पैमाइश से पहले ही ग्रामीणों ने तोड़ी मस्जिद-मदरसे की दीवारें, प्रशासन भी अलर्ट

संभल में अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन..
Sambhal News Today Hindi: संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के मुबारकपुर बंद गांव में सार्वजनिक भूमि पर बने मस्जिद, मदरसा और अन्य निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा था। प्रशासन द्वारा 28 मार्च को होने वाली आधिकारिक पैमाइश से पहले ही ग्रामीणों ने इन निर्माणों को स्वयं हटाना शुरू कर दिया। गांव में यह कदम अचानक उठाया गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और स्थिति संवेदनशील हो गई।
करीब तीन दशक पहले बने मदरसा गौसुल उलूम और उससे जुड़ी मस्जिद की ऊपरी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान दीवारों में खिड़कियां लगाने को लेकर आसपास के परिवारों ने आपत्ति जताई। मामला बढ़ने पर शिकायत प्रशासन तक पहुंची, जिसके बाद अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच प्रक्रिया शुरू की।
जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया के निर्देश पर तहसील प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ग्राम समाज की भूमि का सीमांकन कराने और उसे कब्जा मुक्त कराने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम का नेतृत्व राजस्व निरीक्षक गुमसानी चंद्रपाल सिंह को सौंपा गया, जिसमें कई लेखपालों और अधिकारियों को शामिल किया गया, ताकि निष्पक्ष तरीके से जमीन की स्थिति स्पष्ट की जा सके।
प्रशासन के अनुसार 28 मार्च को गांव में गाटा संख्या 623 (खाद का गड्ढा) और गाटा संख्या 630 (खेल का मैदान) की पैमाइश की जाएगी। इन दोनों जमीनों पर सार्वजनिक उपयोग का दावा किया गया है, जिसके चलते अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है। यह पैमाइश पूरे विवाद का निर्णायक बिंदु मानी जा रही है।
स्थिति को देखते हुए एसडीएम, सीओ और थाना प्रभारी को पहले ही सूचित कर दिया गया है। पैमाइश के दौरान किसी भी प्रकार की अशांति से बचने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी स्थिति में शांति भंग नहीं होने दी जाएगी।
राजस्व विभाग की ओर से नोटिस मिलने के बाद ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मुनव्वर हुसैन उर्फ बब्बू ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद गांव में अचानक हलचल तेज हो गई और लोगों ने खुद ही निर्माण हटाने का फैसला कर लिया।
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