संभल में अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन: पैमाइश से पहले ही ग्रामीणों ने तोड़ी मस्जिद-मदरसे की दीवारें, प्रशासन भी अलर्ट

Sambhal News Today Hindi: संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के मुबारकपुर बंद गांव में सार्वजनिक भूमि पर बने मस्जिद, मदरसा और अन्य निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा था। प्रशासन द्वारा 28 मार्च को होने वाली आधिकारिक पैमाइश से पहले ही ग्रामीणों ने इन निर्माणों को स्वयं हटाना शुरू कर दिया। गांव में यह कदम अचानक उठाया गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और स्थिति संवेदनशील हो गई।