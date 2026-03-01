पत्नी से छुटकारा पाने के लिए 9 किलोमीटर की दंडवत यात्रा की मांगी मनौती, हुई पूरी

Basti News: बस्ती में पत्नी से छुटकारा पाने के लिए एक युवक ने देवी मां से मन्नत मांगी। अपनी मन्नत में उसने मांगा कि यदि उसकी पत्नी से उसका छुटकारा हो जाता है तो 9 किलोमीटर की दंडवत यात्रा करेगा। इस संबंध में अदालत में तलाक के लिए वाद दाखिल किया था, जिसमें सुनवाई के बाद लड़के की मन्नत पूरी हुई और अदालत ने तलाक की अर्जी पर लड़के के पक्ष में फैसला दिया। अदालत का फैसला आने के बाद युवक और उसके घर वालों ने राहत की सांस ली। युवक खुशी से झूम उठा और 9 किलोमीटर की दंडवत यात्रा की। इस दौरान पुलिस की तरफ से सुरक्षा भी दी गई थी। बड़ी संख्या में शुभचिंतक और परिवार के सदस्य भी साथ चल रहे थे। मामला नरखोरिया गांव का है। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।