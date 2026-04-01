मंगेतर के साथ मंदिर दर्शन करने जा रही युवती को बाग में खींच ले गए 5 युवक, बारी-बारी से किया गैंगरेप

बस्ती : उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मंगेतर के साथ मंदिर दर्शन करने जा रही एक युवती के साथ पांच बदमाशों ने बारी-बारी से गैंगरेप किया। आरोपियों ने युवती को डरा-धमकाकर बाइक पर बिठाया, मंगेतर को भी साथ ले गए और एक सुनसान बाग में ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने पूरे घटनाक्रम का अश्लील वीडियो भी बना लिया और वीडियो वायरल करने की धमकी दी।