अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का एक नया विवाद आया सामने, दर्ज हो गई एक और FIR

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। वह उत्तर प्रदेश में गौकशी को पूर्णतः प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं। अपने इसी अभियान के चलते वह प्रदेश के कई जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। 29 मई को वह बस्ती जिले में पहुंचे थे, जहां शर्तों के साथ उनके कार्यक्रम को अनुमति मिली थी लेकिन अब पुलिस का कहना है कि नियमों का पालन नहीं किया गया।