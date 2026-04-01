शादी की खबर सुनते ही आशिक का घूमा सिर, पार कर दी हैवानियत की हदें, सोते समय युवती पर खिड़की से फेंका तेजाब

घटना वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के सिसवारी गांव की है। गुरुवार सुबह जब युवती अपने घर में खिड़की के पास सो रही थी, तभी घात लगाए बैठे सलीम ने खिड़की के रास्ते उस पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब के हमले से युवती का चेहरा और हाथ बुरी तरह झुलस गए हैं। हमले के बाद मची चीख-पुकार के बीच परिजनों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। युवती का डॉक्टरों की देखरेख में अच्छे से इलाज करवाया जा रहा। डॉक्टर पैनी नजर बनाए हुए हैं।