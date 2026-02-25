ग्वालियर में खुलेगा यूआईडी सेंटर, अब आधार के लिए भोपाल-दिल्ली की दौड़ होगी खत्म

आधार कार्ड बनवाने और उसमें सुधार के लिए अब शहरवासियों को भोपाल या दिल्ली का रुख नहीं करना पड़ेगा। भोपाल-इंदौर की तर्ज पर ग्वालियर में भी यूआईडी सेंटर को मंजूरी मिल गई है। मेला ग्राउंड के पीछे विवेक नगर में यह सेंटर 15 मार्च से काम शुरू कर देगा। शुरुआत में यहां पांच कंप्यूटर लगाए जाएंगे। यदि भीड़ बढ़ती है तो कंप्यूटर की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब तक आधार में छोटी-छोटी त्रुटियों के कारण बड़ी संख्या में आवेदन निरस्त हो रहे थे। ज्ञात है कि ग्वालियर में बन रहे आधार कार्डों में करीब 35 से 40 प्रतिशत आवेदन रद्द हो रहे हैं। नतीजा लोगों को 15-20 दिन बाद फिर से लाइन में लगना पड़ता था।