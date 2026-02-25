25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

ग्वालियर में खुलेगा यूआईडी सेंटर, अब आधार के लिए भोपाल-दिल्ली की दौड़ होगी खत्म

आधार कार्ड बनवाने और उसमें सुधार के लिए अब शहरवासियों को भोपाल या दिल्ली का रुख नहीं करना पड़ेगा। भोपाल-इंदौर की तर्ज पर ग्वालियर में भी यूआईडी सेंटर को मंजूरी मिल गई है। मेला ग्राउंड के पीछे विवेक नगर में यह सेंटर 15 मार्च से काम शुरू कर देगा। शुरुआत में यहां पांच कंप्यूटर लगाए [&hellip;]

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Feb 25, 2026

आधार कार्ड बनवाने और उसमें सुधार के लिए अब शहरवासियों को भोपाल या दिल्ली का रुख नहीं करना पड़ेगा। भोपाल-इंदौर की तर्ज पर ग्वालियर में भी यूआईडी सेंटर को मंजूरी मिल गई है। मेला ग्राउंड के पीछे विवेक नगर में यह सेंटर 15 मार्च से काम शुरू कर देगा। शुरुआत में यहां पांच कंप्यूटर लगाए जाएंगे। यदि भीड़ बढ़ती है तो कंप्यूटर की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब तक आधार में छोटी-छोटी त्रुटियों के कारण बड़ी संख्या में आवेदन निरस्त हो रहे थे। ज्ञात है कि ग्वालियर में बन रहे आधार कार्डों में करीब 35 से 40 प्रतिशत आवेदन रद्द हो रहे हैं। नतीजा लोगों को 15-20 दिन बाद फिर से लाइन में लगना पड़ता था।

स्कूलों में प्रवेश के लिए आधार अनिवार्य है, वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी इसकी जरूरत पड़ती है। आधार को लेकर लोग काफी परेशान रहते थे। छोटी-छोटी गलतियों को सुधारने के लिए घंटों कतार में लगना पड़ता था, जबकि भोपाल व इंदौर में ऐसी स्थिति नहीं थी। इसके चलते कलेक्टर रुचिका चौहान ने भोपाल इंदौर का फीडबैक लिया और ग्वालियर में आधार यूआईडी सेंटर खोलने का प्रस्ताव तैयार भेजा गया। स्कूल प्रवेश से पहले केंद्र खोलने की मंजूरी मिल गई।

आवेदन निरस्त सबसे बड़ी समस्या,

- शहर सहित जिले में जो केंद्र संचालित थे, उनमें आधार आवेदन निरस्त की सबसे बड़ी समस्या थी। जब आवेदन निरस्त होने के बाद व्यक्ति कलेक्ट्रेट पहुंचता है और किस वजह से आधार निरस्त हुआ है, उसकी जानकारी लेने के लिए दिल्ली में संपर्क करना पड़ता है। इसके लिए मेल भेजना पड़ता है। लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता था।

- आधार के कॉमन सेंटर में यूआईडी का कर्मचारी बैठता है। इसका सीधा संपर्क दिल्ली में रहता है। यदि कोर्ई कमी है तो वह स्थानीय स्तर पर सुधार देता है। ग्वालियर में स्थानीय स्तर पर कमी सुधारने की व्यवस्था नहीं है।

इन कारणों से हो रहे है निरस्त

- कागजों की स्कैनिंग ठीक से नहीं हुई।

- नाम में अंतर होने पर।

- व्यक्ति के पता में अंतर होने पर।

-- सबसे ज्यादा दिक्कत उन बच्चों को आ रही है, जिनके आधार जन्म के तुरंत बाद बन गए हैं। उस वक्त आधार में नाम नहीं लिखा गया है।

- कॉमन सेंटर मंजूर हो गया है। 15 मार्च से काम शुरू हो जाएगी। ऑफिस भी तय हो गया है। आधार बनवाना आसान होगा।

रुचिका चौहान, कलेक्टर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 11:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ग्वालियर में खुलेगा यूआईडी सेंटर, अब आधार के लिए भोपाल-दिल्ली की दौड़ होगी खत्म

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

छोटे भाई ने की लव मैरिज, लड़की के घरवालों ने जेसीबी से तोड़ डाला बड़े भाई का घर

Gwalior News
ग्वालियर

गोविंद प्रसाद बंसल अध्यक्ष और दीपक जैन महामंत्री बने

श्री ग्वालियर वालान अग्रवाल पंचायत (श्री राम मंदिर फालका बाजार) के दो वर्षीय निर्वाचन
ग्वालियर

श्रीराम नाम का रंग लगाकर दिया रामलीला का आमंत्रण, भक्तिमय माहौल में हुआ रंग उत्सव का आगाज

श्री आदर्श रामलीला समिति (झंग बिरादरी) : 27 फरवरी से 4 मार्च तक होगा रामलीला का मंचन
ग्वालियर

चोरों पर शिकंजा, झांसी-मथुरा रूट पर सुपर 34 तैनात

ग्वालियर

मोबाइल गुम होते ही रिटायर्ड अधिकारी के खाते से 11.74 लाख पार, कलेक्टर बनकर 75 हजार की ठगी

शहर में साइबर अपराधियों का जाल लगातार फैलता जा रहा है।
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.