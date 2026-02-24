926 करोड़ का एलिवेटेड प्रोजेक्ट, शहर बना डस्ट ज़ोन, फूलबाग से कमानी पुल तक सांस लेना मुश्किल

करोड़ों की लागत से बन रहा एलिवेटेड रोड फिलहाल शहरवासियों के लिए राहत नहीं, बल्कि रोजाना की दुविधा बन गया है। फूलबाग से गिरवाई तक फैले इस मेगा प्रोजेक्ट के नाम पर हर गली-नुक्कड़ में सिर्फ धूल ही धूल उड़ रही है। लोग घर से बाहर निकलते ही मुंह-नाक ढकने को मजबूर, आंखें जल रही हैं, सांस फूल रही है, लेकिन अफसरों को विकास की चिंता ज्यादा है। फूलबाग स्थित महारानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल से लेकर गुरुद्वारा, नदी गेट, शिंदे की छावनी, छप्परवाले पुल, कॉर्मल स्कूल रोड, जीवाजीगंज, नई सडक़, कमानी पुल और समाधिया कॉलोनी से गिरवाई तक हर तरफ उड़ती धूल से लोग परेशान हैं और आसपास के एरिया व सडक़ पर पानी छिडक़ाव की मांग कर रहे है।