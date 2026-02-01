चोरों पर शिकंजा, झांसी-मथुरा रूट पर सुपर 34 तैनात

यह टीम भारतीय रेलवे के आगरा और झांसी मंडल की क्राइम ब्रांच के 34 चयनित अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर बनाई गई है। इसमें पांच टीआई, चार एसआई, तीन एएसआई सहित हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं। अधिकतर सदस्य सादे कपड़ों में ट्रेनों में सवार होकर कोच-कोच घूमते हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हैं। जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। अभियान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इसकी जानकारी केवल रेलवे के टीटीई को दी जाती है, ताकि अपराधियों को भनक न लगे।