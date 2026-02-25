छोटे भाई ने की लव मैरिज, लड़की के घरवालों ने जेसीबी से तोड़ डाला बड़े भाई का घर

Gwalior News :मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां छोटे भाई ने लव मैरिज की। जिसकी सजा बड़े भाई को मिल गई। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सजा उन्हें कानूनी तौर पर नहीं मिली, बल्कि लड़की के घर वालों ने जेसीबी से उनका मकान तोड़ दिया। दहशत में परिवार पिछले पांच महीने तक शहर से बाहर रहने को मजबूर था, लेकिन अब जब वो वापस अपने घर लौटे वो वहां उनका घर पूरी तरह से टूटा पड़ा था, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।