शिक्षा

MP Board Admit Card 2026: एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड किया जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

MP Board Exam 2026: बोर्ड ने परीक्षा को लेकर साफ गाइडलाइंस जारी की हैं। सभी परीक्षार्थियों को सुबह 8 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। तय समय से 15 मिनट पहले के बाद किसी भी छात्र को एंट्री नहीं दी जाएगी। छात्रों को 8:30 बजे तक अपनी सीट पर बैठना जरूरी है।

भोपाल

image

Anurag Animesh

Jan 17, 2026

MP Board Admit Card 2026 Released

MP Board Admit Card 2026 Released

MP Board Admit Card 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने साल 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अब छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए केवल एप्लीकेशन नंबर की जरूरत होगी। बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत 13 फरवरी 2026 से होने जा रही है। इस साल परीक्षाओं में रिकॉर्ड संख्या में छात्र शामिल होंगे। बोर्ड के मुताबिक 10वीं और 12वीं मिलाकर करीब 16.60 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इनमें 9.53 लाख छात्र हाईस्कूल और 7.06 लाख छात्र हायर सेकेंडरी परीक्षा में बैठेंगे।

MP Board Exam 2026: परीक्षा से पहले जान लें जरूरी बातें

बोर्ड ने परीक्षा को लेकर साफ गाइडलाइंस जारी की हैं। सभी परीक्षार्थियों को सुबह 8 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। तय समय से 15 मिनट पहले के बाद किसी भी छात्र को एंट्री नहीं दी जाएगी। छात्रों को 8:30 बजे तक अपनी सीट पर बैठना जरूरी है। प्रश्न पत्र सुबह 8:50 बजे बांटे जाएंगे और उत्तर पुस्तिकाएं 8:55 बजे मिलेंगी। अगर परीक्षा के दिन शासन की ओर से सार्वजनिक अवकाश घोषित होता है, तब भी परीक्षा अपने तय शेड्यूल पर ही होगी।

MP Board Admit Card 2026

MP Board Exam Date: MP Board 10वीं परीक्षा टाइम टेबल 2026

तारीखविषय
13 फरवरीउर्दू
14 फरवरीNSQF, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
17 फरवरीअंग्रेजी
19 फरवरीसंस्कृत
20 फरवरीमराठी, पंजाबी, गुजराती, सिंधी
24 फरवरीगणित
27 फरवरीविज्ञान
2 मार्चसामाजिक विज्ञान
6 मार्चहिंदी

MP Board Exam Date 2026: MP Board 12वीं परीक्षा टाइम टेबल 2026

तारीखविषय
13 फरवरीभौतिकी, अर्थशास्त्र, पोल्ट्री, मछली पालन
14 फरवरीबायोटेक्नोलॉजी, गायन, वादन, तबला-पखावज
16 फरवरीसंस्कृत
17 फरवरीड्राइंग एंड डिजाइन
18 फरवरीरसायन शास्त्र, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन
19 फरवरीमनोविज्ञान
20 फरवरीNSQF, शारीरिक शिक्षा
21 फरवरीकृषि, होम साइंस, एकाउंटेंसी
23 फरवरीजीवविज्ञान
25 फरवरीगणित
26 फरवरीराजनीति शास्त्र
27 फरवरीइन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस
2 मार्चसमाज शास्त्र
3 मार्चभूगोल, फसल उत्पादन, स्वास्थ्य
6 मार्चउर्दू, मराठी
7 मार्चहिंदी

17 Jan 2026 11:27 am

Hindi News / Education News / MP Board Admit Card 2026: एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड किया जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

