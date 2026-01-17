Mukhyamantri Hamari Beti Yojana: 10वीं के बाद राजस्थान सरकार देगी 1.15 लाख रुपये, बस मार्कशीट में चाहिए इतने परसेंट अंक

इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं का ग्राफ बढ़ाना है। अक्सर देखा जाता है कि 10वीं के बाद कई मेधावी छात्राएं पैसों की कमी के कारण स्कूल छोड़ देती हैं। यह योजना ऐसी छात्राओं को 11वीं और 12वीं में नियमित पढ़ाई जारी रखने के लिए मोटिवेट करती है। खास बात यह है कि यह सहायता केवल स्कूल तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर यह मदद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी जारी रहती है।