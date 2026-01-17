17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Mukhyamantri Hamari Beti Yojana: 10वीं के बाद राजस्थान सरकार देगी 1.15 लाख रुपये, बस मार्कशीट में चाहिए इतने परसेंट अंक

Mukhyamantri Hamari Beti Yojana Rajasthan: राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत राजस्थान की मेधावी छात्राओं को 1.15 लाख रुपये तक की मदद मिल रही है। जानिए इस योजना के लिए कौन है एलिजिबल और क्या है सहायता राशि प्राप्त करने का पूरा प्रोसेस।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Mohsina Bano

Jan 17, 2026

Mukhyamantri Hamari Beti Yojana

Mukhyamantri Hamari Beti Yojana(Symbolic Image-Freepik)

Mukhyamantri Hamari Beti Yojana: राजस्थान सरकार प्रदेश की बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए 'मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना' के तहत बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के जरिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली मेधावी छात्राओं को 11वीं और 12वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए 1.15 लाख रुपये तक की सालाना मदद दी जा रही है।

Chief Minister Hamari Betiyaan Scheme: योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं का ग्राफ बढ़ाना है। अक्सर देखा जाता है कि 10वीं के बाद कई मेधावी छात्राएं पैसों की कमी के कारण स्कूल छोड़ देती हैं। यह योजना ऐसी छात्राओं को 11वीं और 12वीं में नियमित पढ़ाई जारी रखने के लिए मोटिवेट करती है। खास बात यह है कि यह सहायता केवल स्कूल तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर यह मदद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी जारी रहती है।

Mukhyamantri Hamari Beti Yojana: कितनी मिलेगी सहायता राशि?

बालिका शिक्षा फाउंडेशन इस योजना की नोडल एजेंसी है, जो चयन प्रक्रिया और फंड के प्रबंधन का काम देखती है। योजना के तहत चुनी गई प्रत्येक छात्रा को सालाना 1,15,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है। इस राशि का वितरण दो हिस्सों में किया गया है-

कोचिंग और फीस: स्कूल, कोचिंग या हॉस्टल फीस के लिए सालाना 1 लाख रुपये तक की बड़ी सहायता दी जाती है।
स्टेशनरी और किताबें: पढ़ाई से जुड़ी सामग्री और स्टेशनरी के लिए सालाना 15 हजार रुपये अलग से दिए जाते हैं।

अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

Rajasthan Govt Scholarship for Girls: हर जिले से होता है सिलेक्शन

योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले से चार मेधावी छात्राओं का चयन किया जाता है। चयन की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर होती है। इसमें इन कैटेगरी को शामिल किया गया है-

  • मेरिट छात्राएं: जिले में पहले और दूसरे स्थान पर आने वाली दो मेधावी छात्राएं।
  • बीपीएल कैटेगरी: जिले की एक मेधावी छात्रा जो बीपीएल परिवार से हो।
  • अनाथ बालिका: जिले की एक अनाथ मेधावी छात्रा। इन सभी छात्राओं के लिए 10वीं बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

राजस्थान सरकार की यह योजना न केवल मेधावी बेटियों का हौसला बढ़ा रही है, बल्कि समाज में बालिका शिक्षा के प्रति एक सकारात्मक बदलाव भी ला रही है। 1.15 लाख रुपये की यह बड़ी वित्तीय सहायता गरीब और अनाथ बालिकाओं के लिए वरदान है, जिससे वे बिना किसी आर्थिक बाधा के अपने करियर के सपनों को साकार कर सकती हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan 4th Grade Result: राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती का कट-ऑफ हुआ जारी, rssb.rajasthan.gov.in पर सीधे ऐसे करें चेक
शिक्षा
RSSB 4th Grade Merit List 2025 Out

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Jan 2026 01:33 pm

Hindi News / Education News / Mukhyamantri Hamari Beti Yojana: 10वीं के बाद राजस्थान सरकार देगी 1.15 लाख रुपये, बस मार्कशीट में चाहिए इतने परसेंट अंक

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

RSSB Vacancy 2026: राजस्थान बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री धारकों के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका, 1 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती

RSSB Agriculture Supervisor Recruitment
शिक्षा

Dhanush Mrunal Thakur: 12वीं तक ही पढ़े हैं धनुष, कितनी पढ़ी-लिखी हैं मृणाल एक्टिंग कमाल लेकिन पढ़ाई के मामले में हैं एक-दूसरे से कोसों दूर

शिक्षा

MP Board Admit Card 2026: एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड किया जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

MP Board Admit Card 2026 Released
शिक्षा

Rajasthan 4th Grade Result Pdf: अभी तक नहीं कर पाएं हैं चेक तो सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट पूरा पीडीएफ

Rajasthan 4th Grade Result Pdf
शिक्षा

REET Mains Exam: पहले दिन 2.41 लाख अभ्यर्थी देंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा, जानें जरूरी बातें

REET exam
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.