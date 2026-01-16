Rajasthan 4th Grade Result: राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती का कट-ऑफ हुआ जारी, rssb.rajasthan.gov.in पर सीधे ऐसे करें चेक

बोर्ड के अनुसार, फिलहाल केवल कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट जारी की गई है। व्यक्तिगत स्कोरकार्ड मेरिट लिस्ट जारी होने के 2 से 3 दिन बाद वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार अपने एसएसओ आईडी (SSO ID) के जरिए अपने अंक देख सकेंगे। बता दें कि ग्रेड-4 परीक्षा में उम्मीदवारों से 120 MCQ सवाल पूछे गए थे। पेपर में सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, गणित और बेसिक कंप्यूटर जैसे विषय शामिल थे। परीक्षा में गलत जवाब देने पर एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी थी।