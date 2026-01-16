16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Rajasthan 4th Grade Result: राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती का कट-ऑफ हुआ जारी, rssb.rajasthan.gov.in पर सीधे ऐसे करें चेक

Rajasthan 4th Grade Cut Off 2025: RSSB राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती का कट-ऑफ हुआ जारी। 53,749 पदों के लिए हुई थी यह भर्ती परीक्षा। जानें क्या रही कैटेगरी वाइज कट-ऑफ और कैसे डाउनलोड करें अपनी मेरिट लिस्ट। चेयरमैन आलोक राज ने कैंडिडेट्स से की ये खास अपील।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Mohsina Bano

Jan 16, 2026

RSSB 4th Grade Merit List 2025 Out

RSSB 4th Grade Result (Image Source: Freepik)

RSSB 4th Grade Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने प्रदेश के लाखों युवाओं का इंतजार खत्म करते हुए राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा का परिणाम और कट-ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। बोर्ड के चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज ने सोशल मीडिया के जरिए कट-ऑफ जारी होने की पुष्टि की है। परीक्षा में शामिल हुए 21 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स अब अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं।

Rajasthan 4th Grade Cut Off 2025: 53,749 पदों के लिए हुआ था एग्जाम

यह भर्ती राजस्थान के सरकारी विभागों में खाली पड़े 53,749 पदों को भरने के लिए आयोजित की गई थी। इसमें 48,199 पद नॉन-टीएसपी (Non-TSP) और 5,550 पद टीएसपी (TSP) क्षेत्रों के लिए रिजर्व हैं। करीब 24.76 लाख आवेदन आए थे, जिनमें से 21.17 लाख अभ्यर्थियों यानी लगभग 85.9 फीसदी ने परीक्षा दी थी। बोर्ड ने साफ किया है कि, जिन कैंडिडेट्स के अंक जारी कट-ऑफ के बराबर या उससे ज्यादा हैं, उन्हें ही अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए बुलाया जाएगा।

RSSB 4th Grade Merit List 2025: चेयरमैन ने की अपील

नतीजे जारी होने के साथ ही बोर्ड चेयरमैन आलोक राज ने कैंडिडेट्स से कास अपील की है। उन्होंने कहा कि कट-ऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन तकनीकी कारणों और वेबसाइट पर ट्रैफिक लोड को देखते हुए उम्मीदवार धैर्य बनाए रखें। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सभी से अनुरोध है कि वेबसाइट पर अभी न जाएं, मैं बताऊंगा कि आधिकारिक तौर पर कब विजिट करना है।

RSSB 4th Grade Result 2025 Scorecard: कब जारी होगा स्कोरकार्ड?

बोर्ड के अनुसार, फिलहाल केवल कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट जारी की गई है। व्यक्तिगत स्कोरकार्ड मेरिट लिस्ट जारी होने के 2 से 3 दिन बाद वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार अपने एसएसओ आईडी (SSO ID) के जरिए अपने अंक देख सकेंगे। बता दें कि ग्रेड-4 परीक्षा में उम्मीदवारों से 120 MCQ सवाल पूछे गए थे। पेपर में सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, गणित और बेसिक कंप्यूटर जैसे विषय शामिल थे। परीक्षा में गलत जवाब देने पर एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी थी।

Rajasthan 4th Grade Cut Off 2025: ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

  • सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर News Notifications या Results के टैब पर क्लिक करें।
  • 4th Grade Recruitment 2025: Cut off and Result के लिंक का चयन करें।
  • स्क्रीन पर पीडीएफ फाइल खुलेगी, जिसमें रोल नंबर के हिसाब से अपना परिणाम और कट-ऑफ चेक करें।
  • भविष्य के संदर्भ के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर लें।

ये भी पढ़ें

UGC New Guidelines: यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसरों की प्रमोशन प्रक्रिया में हुए बड़े बदलाव, भेदभाव करने वालों की खैर नहीं, जानें नई गाइडलाइन
शिक्षा
UGC New Guidelines 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

16 Jan 2026 06:07 pm

Published on:

16 Jan 2026 06:02 pm

Hindi News / Education News / Rajasthan 4th Grade Result: राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती का कट-ऑफ हुआ जारी, rssb.rajasthan.gov.in पर सीधे ऐसे करें चेक

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Jobs: राज्य के छात्रों के लिए गुड न्यूज, इस बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका, मिलेगी पक्की नौकरी, सैलेरी भी बढ़िया

LU Campus Placement 2026
शिक्षा

UGC New Guidelines: यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसरों की प्रमोशन प्रक्रिया में हुए बड़े बदलाव, भेदभाव करने वालों की खैर नहीं, जानें नई गाइडलाइन

UGC New Guidelines 2026
शिक्षा

UP School Holiday: यूपी के कई जिलों में 17,18 जनवरी स्कूल बंद, इस क्लास तक के बच्चों को स्कूल जाने की मनाही

UP School Holiday
शिक्षा

कौन हैं NIA के नए चीफ Rakesh Aggrawal? जानिए आतंकवाद से लड़ने वाली एजेंसी के प्रमुख की सैलरी और प्रोफाइल

NIA New Chief Rakesh Aggrawal
शिक्षा

CBSE छात्रों के लिए विदेश जाने का मौका, इस टेस्ट में टॉप करने वाले को मिलेगा 50 हजार इनाम

CBSE Letter Writing Competition 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.