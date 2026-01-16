Rajasthan 4th Grade Result: राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती का कट-ऑफ हुआ जारी, rssb.rajasthan.gov.in पर सीधे ऐसे करें चेक

RSSB 4th Grade Result (Image Source: Freepik)
RSSB 4th Grade Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने प्रदेश के लाखों युवाओं का इंतजार खत्म करते हुए राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा का परिणाम और कट-ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। बोर्ड के चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज ने सोशल मीडिया के जरिए कट-ऑफ जारी होने की पुष्टि की है। परीक्षा में शामिल हुए 21 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स अब अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं।
यह भर्ती राजस्थान के सरकारी विभागों में खाली पड़े 53,749 पदों को भरने के लिए आयोजित की गई थी। इसमें 48,199 पद नॉन-टीएसपी (Non-TSP) और 5,550 पद टीएसपी (TSP) क्षेत्रों के लिए रिजर्व हैं। करीब 24.76 लाख आवेदन आए थे, जिनमें से 21.17 लाख अभ्यर्थियों यानी लगभग 85.9 फीसदी ने परीक्षा दी थी। बोर्ड ने साफ किया है कि, जिन कैंडिडेट्स के अंक जारी कट-ऑफ के बराबर या उससे ज्यादा हैं, उन्हें ही अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए बुलाया जाएगा।
नतीजे जारी होने के साथ ही बोर्ड चेयरमैन आलोक राज ने कैंडिडेट्स से कास अपील की है। उन्होंने कहा कि कट-ऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन तकनीकी कारणों और वेबसाइट पर ट्रैफिक लोड को देखते हुए उम्मीदवार धैर्य बनाए रखें। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सभी से अनुरोध है कि वेबसाइट पर अभी न जाएं, मैं बताऊंगा कि आधिकारिक तौर पर कब विजिट करना है।
बोर्ड के अनुसार, फिलहाल केवल कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट जारी की गई है। व्यक्तिगत स्कोरकार्ड मेरिट लिस्ट जारी होने के 2 से 3 दिन बाद वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार अपने एसएसओ आईडी (SSO ID) के जरिए अपने अंक देख सकेंगे। बता दें कि ग्रेड-4 परीक्षा में उम्मीदवारों से 120 MCQ सवाल पूछे गए थे। पेपर में सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, गणित और बेसिक कंप्यूटर जैसे विषय शामिल थे। परीक्षा में गलत जवाब देने पर एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी थी।
