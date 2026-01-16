UGC New Guidelines: यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसरों की प्रमोशन प्रक्रिया में हुए बड़े बदलाव, भेदभाव करने वालों की खैर नहीं, जानें नई गाइडलाइन

कमेटी के सदस्यों का कार्यकाल दो साल का होगा। समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य भी रखे जा सकते हैं, जिनका कार्यकाल एक साल का होगा। यह केंद्र तय करेगा कि जाति, धर्म, लिंग या दिव्यांगता के आधार पर किसी भी कर्मचारी या शिक्षक के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न हो। यूजीसी ने साफ किया है कि, प्रमोशन में धांधली या भेदभाव की शिकायतों के निपटारे के लिए यह केंद्र स्थानीय जिला विधिक सेवा (District Legal Services) के संपर्क में रहेगा। अगर कोई प्रोफेसर भेदभाव का आरोप लगाता है, तो केंद्र कानूनी पहलुओं की जांच और छानबीन के लिए विधिक सेवा की मदद ले सकता है।