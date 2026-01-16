School Holiday: यूपी के इस जिले में 17 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी, कम नहीं हो रहा ठंड का प्रकोप

17 January Ko School Ki Chhutti Hai: उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जिसके कारण स्कूलों की छुट्टी को तय समय से आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी ठंड खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जिस कारण से स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। ठंड और शीतलहर के चलते गौतमबुद्ध नगर जिले में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 17 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह फैसला बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि इन दिनों ठंड के साथ-साथ घना कोहरा भी बना हुआ है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने अवकाश की अवधि में दो दिन की और बढ़ोतरी की है।