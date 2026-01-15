UP School Holiday: 16 जनवरी को यूपी के इन जिलों में रहेगी स्कूलों की छुट्टी, इस जिले में 20 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान

UP School Holiday(Image Source- Patrika)
UP School Holiday: मकर संक्रांति खत्म होने के बाद भी ठंड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ठंड को देखते हुए ही राज्य के सभी स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए थे। लेकिन अब स्कूल खुलने जा रहा है। (16 january ko school ki chhutti hai kya) अंतिम जानकारी तक स्कूल की छुट्टियां बढ़ाने के आदेश नहीं दिए गए थे। हालांकि प्रयागराज में जरुरी स्कूलों की छुट्टी 20 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।
प्रयागराज में मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान को लेकर जिले में 20 जनवरी तक की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल इस तारीख तक बंद रहेंगे। मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान दौरान लाखों श्रद्धालु प्रयागराज में संगम स्नान करने आते हैं। जिस कारण शहर में भीड़ बढ़ जाती है। इसलिए सुरक्षा को लेकर छुट्टी की घोषणा की गई है।
गौतम बुद्ध नगर जिले की बात करें तो 15 जनवरी तक की छुट्टी का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। ठंड को लेकर छुट्टी को 10 जनवरी से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया गया था। अब 16 जनवरी से स्कूल खुलने जा रहा है। अभी किसी प्रकार की घोषणा आगे छुट्टी को लेकर नहीं की गई है। प्रयागराज के अलावा कई भी स्कूलों की छुट्टी नहीं बढ़ाई गई है।
