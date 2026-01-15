UP School Holiday: 16 जनवरी को यूपी के इन जिलों में रहेगी स्कूलों की छुट्टी, इस जिले में 20 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान

UP School Holiday: मकर संक्रांति खत्म होने के बाद भी ठंड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ठंड को देखते हुए ही राज्य के सभी स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए थे। लेकिन अब स्कूल खुलने जा रहा है। (16 january ko school ki chhutti hai kya) अंतिम जानकारी तक स्कूल की छुट्टियां बढ़ाने के आदेश नहीं दिए गए थे। हालांकि प्रयागराज में जरुरी स्कूलों की छुट्टी 20 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।