15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

UP School Holiday: 16 जनवरी को यूपी के इन जिलों में रहेगी स्कूलों की छुट्टी, इस जिले में 20 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान

School Closed: गौतम बुद्ध नगर जिले की बात करें तो 15 जनवरी तक की छुट्टी का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। ठंड को लेकर छुट्टी को 10 जनवरी से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया गया था।

less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Anurag Animesh

Jan 15, 2026

UP School Holiday

UP School Holiday(Image Source- Patrika)

UP School Holiday: मकर संक्रांति खत्म होने के बाद भी ठंड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ठंड को देखते हुए ही राज्य के सभी स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए थे। लेकिन अब स्कूल खुलने जा रहा है। (16 january ko school ki chhutti hai kya) अंतिम जानकारी तक स्कूल की छुट्टियां बढ़ाने के आदेश नहीं दिए गए थे। हालांकि प्रयागराज में जरुरी स्कूलों की छुट्टी 20 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।

Prayagraj Schools Closed: प्रयागराज में 20 तारीख तक छुट्टी


प्रयागराज में मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान को लेकर जिले में 20 जनवरी तक की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल इस तारीख तक बंद रहेंगे। मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान दौरान लाखों श्रद्धालु प्रयागराज में संगम स्नान करने आते हैं। जिस कारण शहर में भीड़ बढ़ जाती है। इसलिए सुरक्षा को लेकर छुट्टी की घोषणा की गई है।

UP School Holiday: प्रयागराज के अलावा सभी जिलों के स्कूल खुलेंगे


गौतम बुद्ध नगर जिले की बात करें तो 15 जनवरी तक की छुट्टी का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। ठंड को लेकर छुट्टी को 10 जनवरी से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया गया था। अब 16 जनवरी से स्कूल खुलने जा रहा है। अभी किसी प्रकार की घोषणा आगे छुट्टी को लेकर नहीं की गई है। प्रयागराज के अलावा कई भी स्कूलों की छुट्टी नहीं बढ़ाई गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Jan 2026 05:07 pm

Hindi News / Education News / UP School Holiday: 16 जनवरी को यूपी के इन जिलों में रहेगी स्कूलों की छुट्टी, इस जिले में 20 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

CBSE Recruitment 2026: सीबीएसई ग्रुप A, B, C, भर्ती परीक्षा सिटी स्लिप जल्द होगी जारी, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

CBSE Recruitment 2026
शिक्षा

Coldest Place In India: भारत की सबसे ठंडी इंसानी बस्ती, जहां माइनस 60 डिग्री में भी धड़कती है जिंदगी

Coldest Place In India
शिक्षा

RBI Recruitment 2026: 10वीं पास के लिए रिजर्व बैंक में निकली भर्ती, सैलरी भी शानदार, जानें क्या है सिलेक्शन प्रोसेस

RBI Recruitment 2026
शिक्षा

Indian Passport 2026: इंडियन पासपोर्ट हुआ मजबूत, जानिए दुनिया के 3 सबसे ताकतवर पासपोर्ट, कौन से नंबर पर है भारत

Indian Passport 2026
शिक्षा

UP Politics: मायावती, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, किसके पास कौन-कौन सी डिग्री?

UP Politics
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.