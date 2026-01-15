Coldest Place In India: भारत की सबसे ठंडी इंसानी बस्ती, जहां माइनस 60 डिग्री में भी धड़कती है जिंदगी

India Coldest Place Dras: भारत में जब भी अत्यधिक ठंडे स्थानों की चर्चा होती है, तो द्रास का नाम सबसे पहले लिया जाता है। द्रास, देश के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिला में स्थित एक छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कस्बा है। यह समुद्र तल से लगभग 3,300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जिस कारण यहां का मौसम साल भर बेहद ठंडा रहता है। द्रास को भारत की इंसानी बस्ती वाली सबसे ठंडी जगह माना जाता है। द्रास को “लद्दाख का प्रवेश द्वार” भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह प्रसिद्ध 'जोजी ला दर्रा' के पास स्थित है। यही दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख क्षेत्र से जोड़ता है। सर्दियों के मौसम में जब भारी बर्फबारी होती है, तब यह इलाका कई बार देश के अन्य हिस्सों से कट जाता है, जिससे यहां के लोगों का जीवन और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।