Rajasthan 4th Grade Result Pdf: अभी तक नहीं कर पाएं हैं चेक तो सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट पूरा पीडीएफ

Rajasthan 4th Grade Result Pdf
Rajasthan 4th Grade Result: राजस्थान में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शुक्रवार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का परिणाम कुछ घंटो पहले ही जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। हालांकि, रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिला। ऐसे में कई उम्मीदवारों को साइट धीमी होने या खुलने में दिक्कत आई। चयन बोर्ड ने पीडीएफ फॉर्मेट में भी परिणाम उपलब्ध कराया है। बोर्ड ने पीडीएफ फाइलें जारी की गई हैं।
इस भर्ती के जरिए प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के कुल 53,750 पद भरे जाने हैं। परीक्षा में 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। लिखित परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को अब अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। इसमें डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और अन्य जरूरी औपचारिकताएं शामिल होंगी। सभी डाक्यूमेंट्स सही पाए जाने पर मेरिट के अनुसार उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट संबंधित विभागों को भेजी जाएगी।
रिजल्ट शीट 1 रोल नंबर 1110101 से 1736000 Pdf
रिजल्ट शीट 2 रोल नंबर 1736001 से 2359600 Pdf
रिजल्ट शीट 3 रोल नंबर 2359601 से 2974100 Pdf
रिजल्ट शीट 4 रोल नंबर 2974101 से 3581160 Pdf
आधार कार्ड
पैन कार्ड
10वीं की मार्कशीट
निवास प्रमाण पत्र
ओबीसी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
एक्स-सर्विसमैन सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)
पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग