Rajasthan 4th Grade Result Pdf: अभी तक नहीं कर पाएं हैं चेक तो सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट पूरा पीडीएफ

Rajasthan 4th Grade Result: राजस्थान में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शुक्रवार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का परिणाम कुछ घंटो पहले ही जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। हालांकि, रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिला। ऐसे में कई उम्मीदवारों को साइट धीमी होने या खुलने में दिक्कत आई। चयन बोर्ड ने पीडीएफ फॉर्मेट में भी परिणाम उपलब्ध कराया है। बोर्ड ने पीडीएफ फाइलें जारी की गई हैं।