17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

RSSB Vacancy 2026: राजस्थान बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री धारकों के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका, 1 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती

RSSB Recruitment 2026: एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पद के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Sc (Agriculture) या B.Sc (Horticulture) की डिग्री हो।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anurag Animesh

Jan 17, 2026

RSSB Agriculture Supervisor Recruitment

RSSB Agriculture Supervisor Recruitment(AI Image-ChatGpt)

Rajasthan Agriculture Supervisor Vacancy 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है।राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री धारकों के लिए यह नौकरी पाने का बढ़िया मौका है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे और इसकी अंतिम तारीख 4 फरवरी 2026 तय की गई है। आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना जरूरी होगा। इसके बाद लॉगिन कर जरूरी जानकारी भरकर फॉर्म सबमिट किया जा सकता है।

RSSB Vacancy 2026: आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता


एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पद के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Sc (Agriculture) या B.Sc (Horticulture) की डिग्री हो। इस भर्ती के लिए उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु: 40 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग और विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

Rajasthan Agriculture Supervisor Vacancy 2026: इतना लगेगा आवेदन शुल्क


आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य / OBC / MBC वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपया देना होगा और SC / ST / दिव्यांग अभ्यर्थी (राजस्थान निवासी) को आवेदन शुल्क के तौर पर 400 रुपया देना होगा। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।

RSSB: पदों का पूरा ब्योरा


इस भर्ती के जरिए कुल 1100 पद भरे जाएंगे। इसमें नॉन टीएसपी क्षेत्र के 944 पद और टीएसपी क्षेत्र के 156 पद शामिल हैं। इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जायेगा।

ये भी पढ़ें

MP Board Admit Card 2026: एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड किया जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड
शिक्षा
MP Board Admit Card 2026 Released

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Jan 2026 01:09 pm

Hindi News / Education News / RSSB Vacancy 2026: राजस्थान बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री धारकों के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका, 1 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Mukhyamantri Hamari Beti Yojana: 10वीं के बाद राजस्थान सरकार देगी 1.15 लाख रुपये, बस मार्कशीट में चाहिए इतने परसेंट अंक

Mukhyamantri Hamari Beti Yojana
शिक्षा

Dhanush Mrunal Thakur: 12वीं तक ही पढ़े हैं धनुष, कितनी पढ़ी-लिखी हैं मृणाल एक्टिंग कमाल लेकिन पढ़ाई के मामले में हैं एक-दूसरे से कोसों दूर

शिक्षा

MP Board Admit Card 2026: एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड किया जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

MP Board Admit Card 2026 Released
शिक्षा

Rajasthan 4th Grade Result Pdf: अभी तक नहीं कर पाएं हैं चेक तो सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट पूरा पीडीएफ

Rajasthan 4th Grade Result Pdf
शिक्षा

REET Mains Exam: पहले दिन 2.41 लाख अभ्यर्थी देंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा, जानें जरूरी बातें

REET exam
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.