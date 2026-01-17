RSSB Vacancy 2026: राजस्थान बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री धारकों के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका, 1 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती

Rajasthan Agriculture Supervisor Vacancy 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है।राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री धारकों के लिए यह नौकरी पाने का बढ़िया मौका है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे और इसकी अंतिम तारीख 4 फरवरी 2026 तय की गई है। आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना जरूरी होगा। इसके बाद लॉगिन कर जरूरी जानकारी भरकर फॉर्म सबमिट किया जा सकता है।