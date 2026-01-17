RSSB Vacancy 2026: राजस्थान बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री धारकों के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका, 1 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती

RSSB Agriculture Supervisor Recruitment(AI Image-ChatGpt)
Rajasthan Agriculture Supervisor Vacancy 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है।राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री धारकों के लिए यह नौकरी पाने का बढ़िया मौका है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे और इसकी अंतिम तारीख 4 फरवरी 2026 तय की गई है। आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना जरूरी होगा। इसके बाद लॉगिन कर जरूरी जानकारी भरकर फॉर्म सबमिट किया जा सकता है।
एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पद के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Sc (Agriculture) या B.Sc (Horticulture) की डिग्री हो। इस भर्ती के लिए उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु: 40 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग और विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य / OBC / MBC वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपया देना होगा और SC / ST / दिव्यांग अभ्यर्थी (राजस्थान निवासी) को आवेदन शुल्क के तौर पर 400 रुपया देना होगा। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।
इस भर्ती के जरिए कुल 1100 पद भरे जाएंगे। इसमें नॉन टीएसपी क्षेत्र के 944 पद और टीएसपी क्षेत्र के 156 पद शामिल हैं। इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जायेगा।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग