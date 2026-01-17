Dhanush Mrunal Thakur: 12वीं तक ही पढ़े हैं धनुष, कितनी पढ़ी-लिखी हैं मृणाल एक्टिंग कमाल लेकिन पढ़ाई के मामले में हैं एक-दूसरे से कोसों दूर

जहां तक वैलेंटाइन डे पर शादी की बात है, तो आपको बता दें कि यह महज एक अफवाह साबित हुई है। दरअसल, धनुष और मृणाल ठाकुर की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर गलत तरीके से वायरल हो रही हैं असल में वो प्रोफेशनल कोलाबोरेशन है, ना कि कोई निजी रिश्ते का कन्फर्मेशन। फिलहाल इस बारे में अब तक दोनों कलाकारों की तरफ से ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि नहीं की गई है। इससे पहले पिछले साल जब एक इंटरव्यू में मृणाल से धनुष के बारे में सवाल कियाा गया, तो उन्होंने कहा था कि वो और धनुष सिर्फ अच्छे दोस्त हैं।