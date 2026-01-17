17 जनवरी 2026,

शिक्षा

Dhanush Mrunal Thakur: 12वीं तक ही पढ़े हैं धनुष, कितनी पढ़ी-लिखी हैं मृणाल एक्टिंग कमाल लेकिन पढ़ाई के मामले में हैं एक-दूसरे से कोसों दूर

Dhanush Mrunal Thakur wedding: फिल्मी गलियारों में इन दिनों एक नई जोड़ी के नाम की चर्चा हो रही है। खबर है कि नेशनल अवॉर्ड विनर एक्टर धनुष और सीता रामम फेम मृणाल ठाकुर शादी करने जा रहे हैं। एक्टिंग के मामले में सुपरहिट, लेकिन पढ़ाई में है जमीन-आसमान का अंतर। आइए जानते हैं एजुकेशन के मामले में कौन किस पर भारी है।

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 17, 2026

Mrunal Thakur and Dhanush

Dhanush Mrunal Thakur Valentine's Day wedding: साउथ सुपरस्टार धनुष और बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर की शादी की चर्चा इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि, दोनों वैलेंटाइन डे के मौके पर शादी के बंधन में बंध सकते हैं। हालांकि, इन दावों में कितनी सच्चाई है यह तो वक्त ही बताएगा। इन अफवाहों के बीच दोनों के ही फैंस के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि आखिर दोनों में से कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा है।

Dhanush Educational Qualification: ग्रेजुएशन छोड़ फिल्मों में आए धनुष

धनुष का असली नाम वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा है। उनकी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के सेंट जॉन्स मैट्रिकुलेशन स्कूल से हुई। धनुष आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार का बैकग्राउंड फिल्मी था। उनके भाई और निर्देशक सेलवाराघवन ने उन्हें फिल्मों में आने के लिए प्रेरित किया। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था, जिसके चलते उनकी औपचारिक पढ़ाई 12वीं के बाद आगे नहीं बढ़ पाई। फिर धनुष ने एक्टिंग को ही अपना करियर बना लिया और आगे की पढ़ाई को अलविदा कह दिया।

Mrunal Educational Qualification: हैरान कर देगी मृणाल की एजुकेशन

वहीं अगर मृणाल ठाकुर की बात करें, तो वे पढ़ाई के मामले में धनुष से एक कदम आगे हैं। मृणाल ने अपनी स्कूली पढ़ाई जलगांव और मुंबई से पूरी की। इसके बाद उन्होंने मुंबई के मशहूर किशिनचंद चेलाराम कॉलेज (KC College) में दाखिला लिया। मृणाल ने मास मीडिया में ग्रेजुएशन (Bachelor of Mass Media) की डिग्री हासिल की है। कॉलेज के दिनों में ही उन्हें टीवी शो मुझसे कुछ कहती…ये खामोशियां का ऑफर मिला, जिससे उनका एक्टिंग सफर शुरू हुआ।

Dhanush Mrunal Wedding Rumors: सच में होने वाली है शादी?

जहां तक वैलेंटाइन डे पर शादी की बात है, तो आपको बता दें कि यह महज एक अफवाह साबित हुई है। दरअसल, धनुष और मृणाल ठाकुर की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर गलत तरीके से वायरल हो रही हैं असल में वो प्रोफेशनल कोलाबोरेशन है, ना कि कोई निजी रिश्ते का कन्फर्मेशन। फिलहाल इस बारे में अब तक दोनों कलाकारों की तरफ से ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि नहीं की गई है। इससे पहले पिछले साल जब एक इंटरव्यू में मृणाल से धनुष के बारे में सवाल कियाा गया, तो उन्होंने कहा था कि वो और धनुष सिर्फ अच्छे दोस्त हैं।

